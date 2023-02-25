كلوب: مهمتي اختيار الصفقات وليس البحث عن «مستثمرين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعيش ليفربول الإنجليزي موسماً معقداً على المستويين المحلي والأوروبي، ويعاني من ضغوط مشجعيه بسبب سوء النتائج، وأصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بضرورة إصلاح الموقف، إذا كان يريد إنهاء الدوري «البريميرليج» هذا الموسم بالحصول على تذكرة اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، أو على أقل تقدير الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم المقبل.

وينتظر عشاق «الريدز» أن يكثف النادي نشاطه أيضاً خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد هذا التدهور الكبير في نتائج الفريق، وآخرها خسارته «المهينة» على أرضه ووسط جماهيره في «الآنفيلد»، 2-5 من ريال مدريد في ذهاب دورالـ16 لدوري الأبطال.

ولم يستطع الألماني يورجن كلوب المدير الفني أن يغمض عينيه عما يحدث للفريق هذا الموسم، وإنما تناول الأمر بصراحة شديدة ووضوح تام، وتحدث عن حاجة الفريق الماسة إلى صفقات جديدة في «الميركاتو الصيفي»، رغم الشكوك التي تحيط بقدرة الفريق على التأهل أصلاً لـ«الأبطال» أو حتى «الدوري الأوروبي».

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من الصحفيين: هذا الصيف يجب أن نتواجد بقوة في سوق الانتقالات، وأنا حزين لكوننا لم نضمن بعد حتى الآن ما إذا كان بمقدورنا أن ننهي «البريميرليج» بين الأربعة الأوائل لنشارك في «الأبطال الموسم المقبل.

وأضاف: الوضع حرج، ولكن علينا أن نعمل من الآن ومن دون انتظار لما سينتهي إليه وضع الفريق بالنسبة للمسابقات الأوروبية بنهاية الموسم، وينبغي أن يكون ذلك واضحاً.

وكان كلوب ألمح إلى أن ليفربول ربما يحتاج إلى عملية «تعديل» في إستراتيجيته الخاصة بالصفقات، بعد موسم بالغ السوء، وعلى ضوء الإنفاق الذي يلحظه بالنسبة لأندية أخرى مثل تشيلسي، في الوقت الذي ألمح فيه جون هنري المالك الرئيسي لليفربول هذا الأسبوع إلى أن النادي يثق في الحصول على استثمارات جديدة، ولكن تبقى معرفة مدى السرعة التي تتحقق بها هذه الاستثمارات، وأي أثر لها على الميزانية وخطط كلوب للصيف المقبل.

والمعروف أن ليفربول وكلوب مهتمان بمتابعة عدد من اللاعبين لضمهم إلى صفوف الفريق في الصيف، منهم جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند ومايسون ماونت لاعب تشيلسي وماتيوس نونيز لاعب وولفرهامبتون.

وقال كلوب: أكون متفائلاً عندما يكون مالك النادي متفائلاً، ولكنني لست شريكاً في البحث عن مستثمرين، فهذا الأمر ليس من اختصاصي، وإن كنت فعلته ذات مرة وأنا مدرب لبروسيا دورتموند، ولكن مهمتي الأساسية هي أن أكون واضحاً 100%، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، وبعدها يأتي دور أشخاص آخرين لكي يقدموا لنا ما نريده.

وأضاف: لعبنا 5 سنوات متتالية في دوري الأبطال ووصلنا خلالها 3 مرات للمباراة النهائية، وهذا يعكس رقماً ضخماً من الناحية المالية، أسهم في بناء مدرج جديد بملعب آنفيلد وملعب للتدريب، وأصبح النادي في وضع جيد، ولكن هناك دائماً أشخاص يتعجلون الأمور، ولا يمكن أن نتجاهل ذلك، والأمر يتعلق في تقديري باختيار النوعية الجيدة من اللاعبين وليس بكثرة الصفقات، بمعنى اختيار الأفضل وهم كثيرون في عالم كرة القدم ولكنهم ليسوا متاحين جميعاً، وبعضهم ربما لا يريد المجيء إلينا، المهم أن هناك لاعبين جيدين كثيرين.