البطل يحيى يدافع عن «وزن الخفيف» في «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)



يدافع بطلنا محمد يحيى عن لقب «وزن الخفيف» أمام الجزائري سهيل طاهري في أهم نزالات، «الأحد»، ضمن بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة التي تقام بصالة «الاتحاد أرينا» في جريرة ياس.

ويعتبر يحيى من رواد الفنون القتالية المختلطة على الساحة الإماراتية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية منذ أكثر من 10 سنوات، وبلغ قمة الأداء منذ عامين، محققاً سلسلة متتالية من 4 انتصارات، آخرها «الضربة القاضية» للفوز بلقب «وزن الخفيف».

من ناحية أخرى، أحرز الكاميروني جواريس ديا أول ألقاب النسخة الأفريقية الرابعة «السلسلة 35»، من البطولة.

حضر البطولة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وتوج الفائزين، صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور عدد من الأبطال السابقين للحدث العالمي، واشتملت المنافسات على 11 نزالاً مثيراً، وأكدت على تطورها المذهل.



وتمكن ديا من التغلب على الغيني محمد كمارا، وحصد لقب وزن الريشة، بـ «الضربة القاضية»، في ثاني الجولات في النزال الرئيسي.

وفي باقي النزالات، فاز المصري أحمد فارس على الجنوب أفريقي، سيدريك دويل، بالإخضاع في وزن الريشة، وطلب فارس مواجهة علي القيسي على لقب «الدولية»، وألحق الجزائري يزيد شوشاني أول خسارة للغيني يابانا انتشالا، بإجماع الحكام في وزن الخفيف، والأنجولي شيتو على الجنوب أفريقي مارتن فان بقرار الحكام، في وزن الوسط.

وحقق المصري إسلام سياحة فوزاً رائعاً على الجنوب أفريقي زاكر بادات، بقرار الحكام، في وزن المتوسط، والجزائري لايد زرحوني على الكونغولي بوناكا تريسور، بالضربة القاضية، في وزن المتوسط، والتونسي، يسري بالقرووعي على الجنوب أفريقي استفان بريتوريوس بالضربة القاضية، في وزن الحر، والمغربي طه بن داوود، على الجنوب أفريقي ستبموزو هاديبي، بقرار الحكام في وزن الديك، والمصري رمضان نعمان على السنغالي الزيمباوي تابيوا كتيكاتي، بعد أداء جيد، بقرار الحكام في وزن الحر.



وأبدى فؤاد درويش سعادته بالنجاح والتطور المذهل للنسخة الأفريقية من البطولة، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخة العربية والدولية، مبيناً أن البطولة التي أقيمت بمشاركة 22 مقاتلاً شهدت أداءً متطوراً ومذهلاً من المقاتلين.

وأثنى درويش على تألق المقاتلين من الدول العربية في أفريقيا، وتحقيق 7 منهم الفوز في النسخة الأفريقية، مبيناً أن هذه النسخة عكست مدى قوة ومهارات المقاتلين من «القارة السمراء»، خاصة مقاتلي شمال أفريقيا ومصر الذين حقق جميعهم الفوز بأداء رائع ومبهر.

وهنأ رئيس اللجنة المنظمة الكاميروني ديا المقاتل الأكثر مشاركة في بطولة «محاربي الإمارات» بـ 12 نزالاً بالفوز بأول ألقاب النسخة الأفريقية، موضحاً أن هذا المشوار الناجح والفوز بلقب الفريقي الأول يُحسب للمقاتل صاحب الأداء القوي والجماهيرية العريضة.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وأبدى الكاميروني جواريس ديا سعادته بفوزه بأول لقب في النسخة الأفريقية، موجهاً الشكر إلى أبوظبي واللجنة المنظمة للبطولة، ووصف الحدث بأنه المنصة الأبرز حالياً في جذب أفضل المقاتلين.

وأشار ديا إلى أنه استخدم أسلوب القتال بهدوء وتركيز، وقال: لعبت بلا تعجل واندفاع بعيون مفتوحة، وإحباط محاول الخصم لجره إلى أسلوبه، حتى نجحت في الفوز بـ «الضربة القاضية».