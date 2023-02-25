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الرياضي

«الأريام» و«شيخة» الأجمل في ثاني أيام «دولية الشراع»

«الأريام» و«شيخة» الأجمل في ثاني أيام «دولية الشراع»
25 فبراير 2023 14:20

أبوظبي (وام)
شهدت فعاليات اليوم الثاني من بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2023، تألق الأفراس بصورة لافتة، إذ حققت «الأريام خلود» لإسطبلات الأريام و«إي إس شيخة» للشيخ عبدالله القاسمي، أعلى المعدلات خلال المنافسات.
وتقام البطولة بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت رعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتشارك في البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، 276 خيلاً من داخل الدولة وخارجها.
واستهلت المتألقة «إي اس شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، منافسات اليوم الثاني بتصدرها لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق القسم «ب»، محققة أعلى معدل بلغ 93.10 نقطة، أما «الأريام خلود» لإسطبلات الأريام، فقد تألقت في القسم «ج» حيث حققت 93.00 نقطة.
وتصدر «دي فاهر» لمربط دبي القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنة وحقق 92.40 نقطة، أما القسم «ب» فقد نال صدارته «شرار الياه» لمربط الياه وحقق 91.40 نقطة، فيما ذهب المركز الأول في القسم «ج» إلى المهر «فائز الباهية» لمطر محمد سالم الكتبي، وحقق 91.90 نقطة.
واختتم فعاليات اليوم الثاني المهر «راسان الزبير» لفهد شنوان حمود الشمري، بالفوز بالمركز الأول لفئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات القسم «أ»، وحقق 91.80 نقطة.

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