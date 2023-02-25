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«دولية» أبوظبي للترايثلون تضع اللمسات الأخيرة للانطلاقة

«دولية» أبوظبي للترايثلون تضع اللمسات الأخيرة للانطلاقة
25 فبراير 2023 13:41

أبوظبي (الاتحاد)
تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة فعاليات ومنافسات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون برعاية ضمان، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في حلبة مرسى ياس على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين المصنفين الأوائل.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من جميع أفراد المجتمع في السباقات المخصصة لهم، حيث سيتمكنون من اختبار قدراتهم البدنية في هذه الرياضة التي تجمع بين السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، وذلك مع تبقي أسبوع واحد فقط على انطلاق الحدث العالمي المرموق، الذي يقام للعام الثامن في أبوظبي.
وتأكيداً على تطبيق رؤية حكومة أبوظبي التي تهدف إلى زيادة أعداد المشاركين في الأنشطة الرياضية، وتحفيز أفراد المجتمع من جميع الأعمار على تبني أسلوب حياة صحي، والارتقاء بجودة الحياة، يقوم مجلس أبوظبي الرياضي بدور رئيسي في تنظيم مختلف سباقات الترايثلون الدولية والعالمية، ويتيح الفرصة للجميع بمختلف قدراتهم للمشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال الترايثلون العالميين، ومع توفر البنية التحتية المتطورة، ومن ضمنها مسارات ركوب الدراجات والجري، فقد ساهم ذلك في انتشار رياضة الترايثلون في الإمارات بشكل عام وأبوظبي خصوصاً، إضافة إلى العديد من الفعاليات المحلية التي تستقطب الآلاف من أفراد المجتمع
وتتيح بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 فرصة فريدة للجميع في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، حيث يتضمن الحدث الذي يقام خلال عطلة الأسبوع سباقات مجتمعية ومسارات لفئات عمرية مختلفة، والتي أعدت لاستقطاب الرياضيين بمختلف قدراتهم وأعمارهم، ابتداءً من الرياضيين المشاركين لأول مرة ويرغبون بخوض تحدٍ جديد، وصولاً إلى الرياضيين المخضرمين الذين يسعون لتحقيق إنجاز شخصي جديد، إضافة إلى الصغار من عمر 6 سنوات فما فوق.
وأكد محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «إن الشعبية التي تتمتع بها سباقات الترايثلون تزداد على المستوى العالمي، ولا يختلف الأمر هنا في الإمارات، حيث يشارك عدد كبير من الرياضيين وأفراد المجتمع بانتظام في هذه الرياضة، وقد وضع جدول سباقات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 برعاية ضمان، بعناية حتى يضمن خيارات متنوعة تناسب الجميع بغض النظر عن مستوياتهم وقدراتهم، ونأمل أن نشهد حضور أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة للمشاركة معنا في هذا الحدث العالمي المرموق الذي سيكون بلا شك حافلاً بالتشويق والمتعة».

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