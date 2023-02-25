«الوثبة» و«صير بني ياس» يفتتحان «تنشيطية البولو»



غنتوت (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد البطولة التنشيطية، على كأس مستشفيات برجيل للبولو، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 5 فرق تحمل أسماء محلية وتراثية عريقة، وهي السلع، والوثبة، والبرشاء، والسعديات، وصير بني ياس، وتجمع كوكبة من اللاعبين واللاعبات المواطنين والمقيمين الصاعدين.

وتأتي البطولة التنشيطية، ضمن استعدادات النادي لتنظيم كأس رئيس الدولة للبولو في «النسخة 23» بمستوى هانديكاب 18 جول، وتقام من 6 إلى 18 مارس المقبل، وتمثل ختام موسم غنتوت للبولو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الداعمين الرعاة والمساهمين الشركاء، ويسبقها المؤتمر الصحفي يوم الخميس المقبل، بمقر النادي في غنتوت، للكشف عن الترتيبات الخاصة بالحدث الأغلى، وعدد الفرق المشاركة، والجهات الراعية والداعمة.

وتبدأ البطولة التنشيطية بمواجهة بين الوثبة وصير بني ياس، وتقام المباراة الثانية غداً بين السلع والسعديات والفائز منهما يقابل البرشاء في اليوم نفسه حسب لائحة البطولة، على أن يلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية الأولى، مع الفائز من المباراة الثانية 3 مارس المقبل، ويقام النهائي 5 مارس.