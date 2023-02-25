فريق إماراتي يشارك في رالي أبوظبي الصحراوي



أبوظبي (وام)



ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي يوم الأحد، في صحراء منطقة الظفرة، بمشاركة أكثر من 150 متسابقاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تشكيل فريق الإمارات المنافس في سباقات الرالي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها الرالي مشاركة فريق يمثل الإمارات.

ويضم الفريق كلاً من الشيخ خالد القاسمي، أول إماراتي يفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي عام 2017، حيث يشارك في فئة «في1»، ويضم أيضاً منصور بالهلي الفائز في فئة «تي 2» في رالي أبوظبي 2015، حيث يشارك هذا العام في فئة «تي4»، ويضم أيضاً محمد البلوشي متصدر النقاط حالياً لبطولة كأس العالم للدراجات النارية «فيم»، وسلطان البلوشي الذي ينافس في فئة رالي 2 للدراجات.

واستقطب رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يمتد لسبعة أيام، نخبة من أبرع السائقين والدراجين، بالإضافة إلى المواهب الصاعدة، مثل الدراج أليكس ماكينيس في فئة موتو آر 2، والسائق الإسباني باو نافارو في فئة تي 4 والسائق الفرنسي كلود فورنييه المنافس في فئة تي 3.

وأكد خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن رالي أبوظبي الصحراوي، لعب دوراً كبيراً في نجاح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية العام الماضي، حيث نتطلع إلى تكرار النجاح مجدداً في العام الجاري معتبراً أن تشكيل الفريق الجديد للمشاركة في الرالي، يضيف المزيد من الإثارة للمنافسات.

تقام المنافسات بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك للتوزيع، و«تويوتا الفطيم»، وطيران أبوظبي، ومياه العين، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، وقناة أبوظبي الرياضية «الشريك الإعلامي».