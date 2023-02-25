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«مودرن دانسر» يطارد لقب «أبطال المستقبل»

«مودرن دانسر» يطارد لقب «أبطال المستقبل»
25 فبراير 2023 12:30

 
عصام السيد (دبي)

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ينظم مضمار جبل علي، الأحد، أمسية سباقه العاشر هذا الموسم، وتتألف من 7 أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 96 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 502 ألف درهم.
ويتصدر الحفل، كأس أبطال المستقبل البالغ جائزته 100 ألف درهم برعاية «شادويل» في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1400 متر، ويتنافس على اللقب 11 خيلاً أبرزها «مودرن دانسر»، وينافسه «شيك هاند»، و«الحجاج».
ويتصدر «ايه اف أفهم» الفائز بفارق 5 أطوال في سباقه الأخير، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الخيول العربية الأصيلة للإنتاج المحلي، البالغة جائزته 50 ألف درهم، برعاية الساحل للمقاولات وينافسه «ايه اف الأحقف»، و«جي آر باتريوت».
ويتصارع على جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب ميدن تروفي، البالغة جائزته 60 ألف درهم، برعاية «اسكانا تكافل»، كل من «المهاجم»، و«الجنوب»، و«ميزو تينتو».
وتتنافس في ثالث الأشواط 11 من خيول الثلاث سنوات فما فوق على مسافة 1200 متر «تكافؤ» على لقب كأس بنك دبي التجاري، البالغة جائزته 64 ألف درهم، ومن أبرز ضمن المنافسين «امبريزون» و«اديكتيد تو كايوس»، و«هارفست جولد»، إذا ناسبته الأرضية الرملية.
ويشتد التنافس في رابع أشواط الأمسية، وهو سباق سرعة لمسافة 1000 متر «تكافؤ» على لقب ذا كينلاند تروفي للتكافؤ، ويشارك في الشوط 12 خيلاً، ومن أقوى المرشحين في هذا الشوط «ليدينج سبيريت» و«بالبحيل»، و«رزين دبي».
وتتنافس 16 من خيول الثلاث سنوات فما فوق، أبرزها «كابالا كروسيدر»، و«تولمونت»، و«فارسكاي» في سادس الأشواط المخصص لمسافة 1800 متر «تكافؤ» على لقب كأس الصفوح، البالغة جائزته 72 ألف درهم، برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة.
ويختتم الحفل بالشوط السابع لتحدي الميل «تكافؤ»، البالغة جائزته 76 ألف درهم، برعاية مضمار جبل علي، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «جستس بروتوكول»، و«سيكريت ايميج»، و«سيلفر جوبيلي».

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