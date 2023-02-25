«بدران» بطل «ربدان» للمحامل الشراعية 22 قدماً



أبوظبي (الاتحاد)



تّوج المحمل «بدران» لمالكه محمد طارق المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبد العزيز طارق المرزوقي، بلقب سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري، لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة كبيرة للمحامل من مختلف إمارات الدولة.

وحل في المركز الثاني «نمران» لمالكه النوخذة ماجد أحمد عبد الله المرزوقي، وحل في المركز الثالث «أبوظبي» التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، وجاء في المركز الرابع «صاروخ» لمالكه النوخذة عبد العزيز محمد عبد الرحمن، وذهب المركز الخامس إلى المحمل «داحس» لمالكه النوخذة عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.

وحصل «زلزال» لمالكه النوخذة عبد الله مروان المرزوقي على المركز السادس، وتبعه «صاروخ 1» لمالكه سعيد محمد البهلولي، وبقيادة النوخذة حمد حسن الحوسني، ونال «طوفان» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري المركز الثامن.



وجاء «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان المرزوقي في المركز التاسع، فيما حصل «الذيب» لمالكه النوخذة عبد الله طارق الحوسني على المركز العاشر.

وشهد السباق، الذي يعد الجولة الثالثة لهذه الفئة، منافسة قوية بين المحامل المشاركة في كل مراحله، وتنافس البحارة الشباب بحماس كبير، من أجل الوصول أولاً إلى خط النهاية، وانطلقت المحامل من عالي جزيرة اللولو باتجاه كورنيش أبوظبي، عند منصة تتويج الفائزين في مهرجان التراث البحري، حيث تم تتويج الفائزين، وقدمت جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى، والمتقدمة.

ويأتي تنظيم السباقات التراثية، ضمن برنامج متكامل لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي يُولي هذه السباقات اهتماماً كبيراً، لأنها تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، ونقله إلى الأجيال بكل تفاصيله القيمة والنبيلة.

وكان المحمل «حشيم» قد فاز بلقب الجولة الأولى، التي حملت اسم سباق مهرجان الشيخ زايد، وحمل سباق الجولة الثانية اسم أدنوك، وفاز باللقب المحمل «نمران».

توج الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورنده عمر بن حيدر مدير إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وحميد المهيري رئيس قسم الصيانة والدعم الفني، وخليفة السويدي رئيس الأكاديمية بالنادي.

وعبر خليفة الرميثي عن سعادته بنجاح السباق من الجانبين الفني والتنظيمي إلى جانب عدد المشاركين.

وقال: قدم البحارة الشباب ملحمة بطولية رائعة من التنافس امتدت من عالي جزيرة اللولو، وحتى كورنيش أبوظبي، قدم خلالها المشاركون كل ما لديهم من إبداع وحماس.

وأضاف: أظهر المحمل «أبوظبي» تطوراً كبيراً، بحصوله على المركز الثالث في ثاني مشاركة له في سباقات هذه الفئة، وذلك بعد أن نال المركز الثامن في سباق الجولة الثانية في أول ظهور له، وهذا مؤشر إيجابي يدل على أن المحمل سيكون على موعد مع إنجازات أكبر في السباقات المقبلة.