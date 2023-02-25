«ويذ ذا مون لايت» و«موج» يخطفان الأضواء في ميدان



عصام السيد (دبي)



خطفت «ويذ ذا مون لايت» و«موج» الأضواء، ليمنحا جودلفين ثنائية مستحقة، في الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم على مضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي تنافست على الألقاب السبعة للأمسية البالغة جوائزها 815 ألف دولار.

وبإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، حسمت المهرة «ويذ ذا مون لايت» لقب بطولة بلانشين للفئة الثانية في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «عشبي» البالغ جائزته 180 ألف دولار، وسجلت البطلة 1:49:47 دقيقة.

وأهدت المهرة «موج» الفوز الثاني لجودلفين في الأمسية، بإشراف سعيد بن سرور، بقيادة دانيال تودهوب بفوز بفارق 8.25 طول في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب جميرا جينيز للمهرات «شروط» البالغ جائزته 150 ألف دولار، وسجلت البطلة 1:36:92 دقيقة.

وفاز الجواد الأميركي «أي اتش جيز» لمارك ديفيز، وبإشراف دوج أونيل، وقيادة، وليام بيوك «ثنائية»، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر «رملي شروط» البالغ جائزته 60 ألف دولار، ومسجلاً زمناً قدره 1:25:13 دقيقة.

ونال «كلر آب» لسيد حشيش، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «رملي تكافؤ» البالغ جائزته 75 ألف دولار، ومسجلاً 1:11:16 دقيقة.

وظفر «تأمل» لشادويل، بإشراف علي البدواوي، وقيادة دين أونيل، الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «عشبي تكافؤ»، وجائزته 75 ألف دولار، وسجل البطل 1:23:08 دقيقة.

وتوج «شرار» لكي اتش كي ريسنج، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، بطلاً للشوط السادس لمسافة 2000 متر «عشبي»، على لقب ديربي جميرا «شروط»، وجائزته 200 ألف دولار، وسجل البطل 2:04:58 دقيقة.

وفاز «ستريت مون» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بالشوط السابع لمسافة 1600 متر «رملي تكافؤ»، وجائزته 75 ألف دولار، ومسجلاً 1:38:43 دقيقة.