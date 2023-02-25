الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الملك» يتخطى «العميد» في نهائي «أقوياء اليد»

«الملك» يتخطى «العميد» في نهائي «أقوياء اليد»
25 فبراير 2023 11:09

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
هدف لابا وطرد كوزمين والدقيقة 104 تتصدر مشاهد «السوبر»
العجلة: السر في «الجماعية»


دشن الشارقة «حامل اللقب» مشواره في نهائي دوري «أقوياء اليد»، بالفوز على النصر 27-19، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 14-8، وهو الانتصار الثالث لـ «الملك» على «العميد» في الدوري هذا الموسم، بعد الدور الأول، ونصف النهائي، ليرفع الشارقة رصيده إلى 5 نقاط، بعد إضافة «النقطتين الاعتباريتين»، وتصدر قمة الترتيب من الجولة الأولى، فيما أهدر النصر فرصة الاستفادة من «النقطة الاعتبارية» التي حصل عليها في نصف النهائي بـ «وصافة» المجموعة الثانية.
ونجح الوصل في حصد الفوز الأول على حساب دبا الحصن 22-18، في المباراة التي أقيمت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 10-8، ليحصد الوصل أول 3 نقاط، فيما اكتفى الحصن بنقطة الخسارة.
يذكر أن نهائي دوري الرجال يقام بنظام دوري من دور واحد في 7 جولات، بين الفرق الثمانية لتحديد البطل والترتيب النهائي للموسم، وهو النظام الذي استحدثته لجنة المسابقات هذا الموسم، حيث أقيم «التمهيدي» بنظام دوري من دور واحد، ثم نصف النهائي من مجموعتين، والعودة إلى نظام الدوري في النهائي.
وحصلت 4 فرق على «نقاط اعتبارية»، هي الشارقة وشباب الأهلي، وكلاهما تصدر مجموعته في نصف النهائي، وحصل الفريقان على «نقطتين»، والعين والنصر على الوصافة، وحصل كل فريق على نقطة واحدة في النهائي.

دوري أقوياء اليد
الشارقة
النصر
الوصل
دبا الحصن
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
عبدالمنعم الهاشمي
الرياضي
«الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في مصر 3 مارس
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©