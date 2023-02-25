«الملك» يتخطى «العميد» في نهائي «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



دشن الشارقة «حامل اللقب» مشواره في نهائي دوري «أقوياء اليد»، بالفوز على النصر 27-19، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 14-8، وهو الانتصار الثالث لـ «الملك» على «العميد» في الدوري هذا الموسم، بعد الدور الأول، ونصف النهائي، ليرفع الشارقة رصيده إلى 5 نقاط، بعد إضافة «النقطتين الاعتباريتين»، وتصدر قمة الترتيب من الجولة الأولى، فيما أهدر النصر فرصة الاستفادة من «النقطة الاعتبارية» التي حصل عليها في نصف النهائي بـ «وصافة» المجموعة الثانية.

ونجح الوصل في حصد الفوز الأول على حساب دبا الحصن 22-18، في المباراة التي أقيمت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 10-8، ليحصد الوصل أول 3 نقاط، فيما اكتفى الحصن بنقطة الخسارة.

يذكر أن نهائي دوري الرجال يقام بنظام دوري من دور واحد في 7 جولات، بين الفرق الثمانية لتحديد البطل والترتيب النهائي للموسم، وهو النظام الذي استحدثته لجنة المسابقات هذا الموسم، حيث أقيم «التمهيدي» بنظام دوري من دور واحد، ثم نصف النهائي من مجموعتين، والعودة إلى نظام الدوري في النهائي.

وحصلت 4 فرق على «نقاط اعتبارية»، هي الشارقة وشباب الأهلي، وكلاهما تصدر مجموعته في نصف النهائي، وحصل الفريقان على «نقطتين»، والعين والنصر على الوصافة، وحصل كل فريق على نقطة واحدة في النهائي.