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منتخبنا يشارك في «عربية الشطرنج»

منتخبنا يشارك في «عربية الشطرنج»
25 فبراير 2023 11:08

 
دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الشطرنج إلى الخرطوم، للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات التي ينظمها الاتحاد السوداني، بإشراف الاتحاد العربي، وتنطلق الأحد وتستمر إلى 6 مارس المقبل.
ويترأس البعثة سعيد البلوشي، وتضم ابتسام محيي الدين، إدارية البعثة، و7 لاعبين ولاعبات، ويمثل منتخب الرجال، عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، فيما يمثل منتخب السيدات، وافية درويش، وروضة السركال، وشيماء نعمان، وعنود أحمد، وأحلام راشد، ويرافق البعثة الكوبي التر أرانسيبيا، مدرب منتخب السيدات، واللاتفي إيجور راوسيس، مدرب الفجيرة.
وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن البطولة تأتي في توقيت الدراسة، إلا أننا حرصنا على مشاركة الإمارات، ودفعنا بمجموعة من الشباب والشابات الذين يمثلون مستقبل «لعبة الأذكياء»، من أجل اكتساب الخبرات، وهي السياسة التي ينتهجها الاتحاد من بداية الدورة، وسبق أن طبقها في أولمبياد الشطرنج الأخير بالهند، والهدف الأساسي أن يكون لدينا جيل شاب وقاعدة لاعبي منتخبات قوية، ولدينا خيارات كثيرة في المشاركة في البطولات.
وأضاف أن مجموعة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، هم الأبرز حالياً في الموسم المحلي، إضافة إلى أن البطولة العربية تمنح ألقاباً دولية، منها لقب أستاذ دولي كبير، وأستاذة دولية كبيرة، وألقاب أخرى، كما أنها تؤهل بطل الرجال وبطلة السيدات إلى كأس العالم للشطرنج، بجانب أن البطولة تمنح المشاركين نقاطاً تصنيفية، وهو ما نبحث عنه في البطولة والاستفادة الأكبر منها.

الإمارات
الشطرنج
السودان
الخرطوم
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