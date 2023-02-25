«اليويفا» يحقق في «لكمة» حارس إشبيلية



برلين (د ب أ)



فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تحقيقاً، بعدما قام أحد مشجعي آيندهوفن بتوجيه لكمة إلى ماركو دميتروفيتش، حارس الفريق الإسباني، خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري الأوروبي. جاءت الاشتباكات التي حدثت في الملعب مع اقتراب نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز آيندهوفن 2- صفر، ولكنه ودع البطولة بخسارته 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستطاع الحارس أن يثبت المشجع الذي اقتحم الملعب على الأرض، وأمسكه حتى جاء الأمن لمرافقته بعيداً، من المفهوم أن «اليويفا» فتح القضية عقب الواقعة، التي أدانها آيندهوفن، والذي ذكر أن المشجع كان ينبغي ألا يتواجد في الملعب من الأساس.

وذكر النادي الهولندي في بيان: يدين آيندهوفن بشدة الحادث الذي وقع، عندما قام رجل باقتحام الملعب وواجه حارس المرمى.

وقال مارسيل براندز المدير العام لآيندهوفن: هذا ليس ما ندافع عنه في آيندهوفن، نشعر بالخزي ولا مكان لمثل هذا النوع من السلوك. وأضاف: نتشاور مع المنظمات المعنية لمناقشة كيفية فرض حظر دخول الملاعب بشكل أفضل، ونأمل أن يتم ذلك من خلال الالتزام بالإبلاغ، كل منظمات مشجعي آيندهوفن، التي هتفت لفريقها، تنأى بنفسها بالإجماع وبصراحة عن هذا الاقتحام المشين للملعب.

وذكر آيندهوفن أنه ينتظر تحقيقات الشرطة مع الشخص الذي اقتحم الملعب، ويتطلعون لاسترداد أي أضرار مالية.