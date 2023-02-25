جبران ينقذ «وداد الأمة»

بنغازي (أ ف ب)

استعاد الوداد المغربي «حامل اللقب» توازنه، بفوز صعب جداً على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 1-صفر، في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بينما خلط قطبا السودان أوراق مجموعتيهما، بعدما تغلب المريخ على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر، والهلال على مضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-1.

وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وأمام نحو 40 ألف متفرج، عانى الوداد «الأمرين»، قبل أن يتغلب على ضيفه بترو أتلتيكو بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الدولي يحيى جبران من ركلة جزاء «32».

ولا يقدم «وداد الأمة» العروض المنتظرة منه تحت إشراف المدرب التونسي مهدي النفطي الذي تزداد الضغوط عليه من قبل جماهير وإدارة النادي الأحمر، وحاصرته الانتقادات بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم للأندية على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح، ثم افتتاح المشوار القاري بهزيمة أمام المضيف شبيبة القبائل الجزائري بهدف.

وقال قائد الفريق يحيى جبران بعد اللقاء: كان لا بد من الفوز، وحصد النقاط الثلاث أولاً لمراضاة الجمهور الكبير الذي يستحق الأفضل، وتالياً لتصحيح المسار.

وأضاف: استطعنا التسجيل والحفاظ على التقدم في مباراة صعبة جداً، لأن الفريقين يعرفان بعضهما تماماً، وينبغي أن نستغل هذا الفوز، من أجل التحسن في المباريات المقبلة، ولا سيما أن التحديات كبيرة.

وافتقد النفطي الى عدد من اللاعبين الأساسيين على غرار زهير المترجي والمدافع الجزائري حسين بن عيادة ورضا الجعدي وحميد أحداد، كما أن مستوى بعض النجوم متراجع.

واعتاد الوداد مواجهة بترو أتلتيكو، إذ تجدد اللقاء بينهما للموسم الرابع توالياً، حيث حقق الفريق المغربي فوزه السادس في تسع مواجهات مع بطل أنجولا.

وبات رصيد الوداد ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة مع مباراة مؤجلة ضد فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية الأسبوع المقبل، وبقي بترو أتليتكو في الصدارة موقتاً بأربع نقاط، أمام شبيبة القبائل الثاني بأربع نقاط أيضاً.

وعلى ملعب «شهداء بنينا» في مدينة بنغازي الليبية، سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي باولو سيرجيو من ركلة جزاء «31»، ليرفع المريخ السوداني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني موقتاً في المجموعة الرابعة «العربية»، بانتظار مواجهة الترجي التونسي «6 نقاط» وضيفه الزمالك المصري «نقطة» اليوم السبت، فيما تراجع بلوزداد إلى المركز الثالث «3 نقاط».

وهذا الفوز هو الأول للمريخ في المسابقة القارية منذ يونيو 2017 بإجمالي 14 مباراة، عندما تغلب على فيروفياريو الموزمبيقي.

وفي جاروا، قلب الهلال السوداني تأخره أمام مضيفه كوتون سبور الكاميروني بهدف في الشوط الأول الى فوز 2-1 ضمن المجموعة الثانية.

ورفع الفريق السوداني رصيده الى 6 نقاط من ثلاث مباريات، ليتساوى مع المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي يواجه «السبت» مضيفه الأهلي المصري في لقاء قمة، فيما يتذيل كوتون سبور الترتيب بلا رصيد.

ويملك الأهلي وكوتون سبور مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، نظراً لمشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية في المغرب.