مونديال القدرة.. المجد يصافح التاريخ في «عالمية بوذيب»

عصام السيد (أبوظبي)

تاريخ جديد، ومجد فريد تكتبه قرية بوذيب للقدرة صباح اليوم، باستضافة بطولة العالم للقدرة 2022 لمسافة 160 كلم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. تختلف العناوين التي ترتبط بالحدث من حيث عدد الدول المشاركة والفرسان الذين يطمحون إلى معانقة النجوم وتحقيق الناموس، وتختلف أيضاً مسافة البطولة لتبلغ 160 كلم لمسافة الـ 100 ميل، لكي تقدم اختباراً حقيقاً لقدرة الفارس في التعامل مع المسافة ومع جواده حتى الوصول إلى خط النهاية. اليوم يتجدد الموعد في قرية بوذيب العالمية في الختام، بمشاركة 130 فارساً من 36 دولة يبحثون عن الناموس ومعانقة الأمجاد والصعود إلى منصات التتويج. اليوم يطارد فرسان القدرة 2 مليون درهم قيمة جوائز نسخة الإمارات.اليوم سترفع بوذيب الراية الخضراء وتقدم بطولة خضراء كما ينبغي للعالم، بطولة تعزز قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، مونديال بوذيب إذاً سيكون «غير» في كل شي، وسوف يحمل في طياته كل قيم الإثارة والتحدي.

يطمح فرسان الإمارات في مواصلة انتصاراتهم في بطولات العالم للقدرة، عبر المنتخب الذي يمثل الدولة ويتكون من خمسة فرسان، بقيادة حامل لقب النسخة الماضية سالم حمد ملهوف الكتبي.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة الجاهزية التامة في كل مرافق القرية، واكتمال الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، من خلال فرق العمل في المجالات المختلفة، ومنذ اعتمادها من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قامت اللجنة العليا للبطولة بجهود كبيرة بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية ومسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية، لإخراج البطولة بصورة رائعة وجميلة، تعزيزاً للمكانة الريادية للإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وتقام هذه النسخة من البطولة العالمية وفقاً لأعلى المعايير، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من المبادرات المستدامة وجهود اللجنة المنظمة لوضع معايير جديدة لسباقات القدرة، حيث تعد هذه النسخة من البطولة (صديقة للبيئة)، الأمر يحدث لأول مرة على مستوى العالم وعلى مستوى بطولات القدرة، ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة ضمن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وستراعي البطولة التي أطلق عليها البطولة الخضراء الجوانب البيئية، وسيتم إعادة تدوير جميع العبوات البلاستيكية، وكذلك تقليل استخدام المياه وإعادة تدوير المستخدم منها للاستعمال في مجال الزراعة، وأيضاً سوف تقوم اللجنة المنظمة باستغلال البطولة في الترويج لمبادرات الاستدامة ونشر الوعي بين الجمهور والمشاركين وإظهار جهود الدولة في هذا المجال، خاصة أنها تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26».

فارس العرب.. بطل العالم بزمن قياسي

قاد فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فرسان الإمارات إلى تحقيق العديد من الإنجازات في بطولة العالم للقدرة على مستوى الفرق، إلى جانب تتويج سموه بلقب البطولة التي أقيمت في أوستن بارك بإنجلترا عام 2012 لمسافة 160 كلم، وكذلك تحقيق فرسان الإمارات لقب الفرق أيضاً للمرة الثالثة على التوالي، لينال الفريق العلامة الكاملة في سباقي الفردي والفرق عن جدارة واستحقاق في هذه البطولة.

وسجل فارس العرب زمناً قدره 7:00:45 ساعة، على صهوة الجواد «مادجي دوبونت» لإسطبل الإمارات، وهو الزمن القياسي في بطولة العالم، ومازال صامداً.

«فرسان الإمارات».. 7 نجوم

حصد فرسان الإمارات 7 ألقاب خلال مشاركاتهم في بطولات العالم للقدرة، جميعها كانت بلون الذهب الأصفر وتوج فرسان الإمارات بـ 4 ألقاب في سباق الفردي أعوام 2002، و2012، و2014، و2020، فيما جاء حصاد الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق بـ 3 ألقاب أيضاً، أعوام 2008، و2010، و2012.

وقدم فرسان الإمارات أروع أداء، وسجلوا تألقهم وتفوقوا على المشاركين ببراعة وحنكة ورغبة في إحراز المركز الأول، فكان لهم ما أرادوا.

وتمثل هذه الإنجازات العظيمة بصمة إماراتية رائعة على سجل البطولة العالمية التي يسعى كل الفرسان في العالم للتتويج بألقابها الرفيعة.

الفردي:

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2012 - إنجلترا

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2014 - فرنسا

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2002 - إسبانيا

سالم حمد ملهوف الكتبي بطل نسخة 2020 – إيطاليا

الفرق:

الميدالية الذهبية 2012 - إنجلترا

الميدالية الذهبية 2010 - أميركا

الميدالية الذهبية 2008 - ماليزيا

«فرسان الإمارات» يطمحون إلى حصد «اللقب الذهبي»

تضم قائمة فريق الإمارات 5 فرسان بقيادة بطل النسخة الماضية سالم حمد ملهوف الكتبي من إسطبلات ام 7، ويشارك بالفرس «هالة» بطلة النسخة الماضية، وفي الاحتياط أحمد دو بارثاس، ومن أبرز الألقاب التي حققها على الصعيد الخليجي تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وكأس ملك البحرين.

ويشارك سعيد سالم عتيق المهيري من إسطبلات «ام 7»، على صهوة «صرخة»، وهو بطل العالم للشباب ثلاث مرات متتالية، وهو أحد أبرز الفرسان الشباب الصاعدين بقوة نحو سلم النجومية.

ويعد سيف أحمد المزروعي، من إسطبلات «ام. آر. أم»، الذي يقود «أفنير لا ماجوري»، أحد المرشحين بقوة لنيل اللقب، قياساً إلى نتائجه المحلية والدولية التي حقق فيها المركز الأول أكثر من مرة، وهو عضو دائم في منتحب الإمارات خلال السنوات الماضية.

وتم تسجيل خيلين باسم الفارس عبد الله غانم المري، إسطبلات «اف3»، وهما «لوكيلا ستاروو»، و«تشا الباكينو»، وحقق المري عدة انتصارات محلية، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أكثر من مرة، وحقق إنجازات أيضاً في الساحة الدولة بفرنسا وإنجلترا.

فيما يشارك سعيد جابر الحربي، من إسطبلات «اف 3»، على صهوة «كاستلبار كادابرا»، وهو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2019، وبطل كأس اليمامة، في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

فحص الإجادة

يشمل فحص اللياقة للخيل نبضات القلب والحالة الأيضية والخبب للتأكد من عدم وجود أي عرج، بالإضافة للحالة العامة للجواد، والتأكد من عدم وجود جروح أو إصابات، فيما ستكون الخطوة التالية، حال تجاوز الخيل هذه المرحلة، هي ترقيم الجواد

برقم الفارس نفسه.

75 كجم

ضمن الإجراءات المتبعة في سباقات القدرة سيتم وزن الفارس مع معدات «السرج» وغيره، إذ يتعين ألا يقل وزن الفارس مع معداته عن 75 كجم.

حصى تجميلي على مسافة 3600 متر مربع

تم فرش الحصى التجميلي في العديد من المناطق على مساحة إجمالية بلغت 3600 متر مربع، لتعزيز المظهر الجمالي للقرية، وكذلك تسوية وإنشاء طرق داخلية بمساحة 53200 متر مربع، بالإضافة إلى توزيع 150 حوض زهور في المنطقة، وتنفيذ أعمال تخطيط الطرق.