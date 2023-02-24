صقر بن سعود المعلا يشهد المرحلة الخامسة من طواف الإمارات

أم القيوين (وام)

أشاد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، بجهود اللجنة المنظمة للحدث العالمي "طواف الإمارات للدراجات"، الذي طاف إمارات ومناطق الدولة، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الحبيبة في الأوساط الرياضية الدولية، والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية المختلفة.

وأعرب الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا عن سعادته بهذا التجمع الشبابي الدولي على أرض الدولة، معتبراً الحدث وتنظيمه ونجاحه إنجازاً جديداً، يضاف إلى إنجازات المؤسسات والقيادات الرياضية الوطنية، التي تعود بالخير على بلادنا وشعبنا في كل الاتجاهات، متمنياً لكافة المتسابقين النجاح.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ صقر بن سعود المعلا منافسات المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للدراجات "مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" التي أقيمت منافساته اليوم لمسافة 170 كم انطلاقاً من جزيرة المرجان في رأس الخيمة ووصولاً إلى حديقة الخور في أم القيوين .

وفاز الهولندي ديلان جرونويجن بمرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة "الخامسة" من طواف الإمارات بنسخته الخامسة، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وانطلقت المرحلة الخامسة من جزيرة المرجان في رأس الخيمة وصولاً إلى أم القيوين لمسافة 170 كم، حيث قطع الدراج الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق فريق جايكو العلا الأسترالي المسافة بزمن بلغ 3:57:07 ساعة، متقدماً على منافسيه الكولومبي فرناندو جافيريا دراج فريق موڤي ستار، والأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسجروه.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية "الشركة العالمية القابضة" لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية "شركة النخيل" لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل البلجيكي تيم ميرلير من فريق "سودال كويك ستيب" على القميص الأخضر برعاية "وكالة التجارة الإيطالية" للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية "برعاية أبوظبي إكسبيرينس" لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وفي ختام المرحلة قام الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في آي اتش سي، وخليفة يوسف بن عمير نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وأحمد الغفلي مدير أمن نخيل، وجاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بتتويج الفائزين.

وفي حديثه بعد الفوز بالمرحلة الخامسة، قال ديلان جرونويجن: "لقد كان سباقاً صعباً اليوم، ولكنني عملت جاهداً لإنهاء السباق في وقت جيد.. سعيد جداً بتعاون فريقي الذي ساعدني للفوز، لذلك يعد هذا انتصاراً رائعاً لنا جميعا.. ومن المهم بالنسبة لي أن أستمر في تحقيق نتائج إيجابية ومن الجيد الآن أن لدي انتصارين في كلا السباقين اللذين خضتهما حتى الآن هذا الموسم".

ومن جانبه قال المتصدر العام للطواف وحامل القميص الأحمر، ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب: "سعيد بأدائي اليوم، فريقي كان في حالة جيدة خاصة في آخر 20كم من السباق، وبرغم التوقف المؤقت للدراج لوكاس بلاب، إلا أن السباق اكتمل بشكل جيد، وعلينا الاستمرار بالتركيز لإدارة الأمور جيداً".

وتقام غداً السبت مرحلة الدار السادسة وقبل الأخيرة من طواف الإمارات، التي تنطلق من جزيرة ياس وتحديداً من عالم وارنر براذرز أبوظبي وصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي، وتبلغ مسافة المرحلة 166 كم، وتمر بأبرز المعالم الرئيسية في مدينة أبوظبي، حيث يبدأ الجزء الأول من المرحلة شمالاً، ويستمر في اتجاه ميناء خليفة ثم يعود المسار جنوباً إلى مدينة أبوظبي عبر مدينة خليفة.

وتكون العودة عبر الطريق السريع وعبر جسر المقطع، مروراً بمسجد الشيخ زايد الكبير وشارع الخليج العربي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج في أبوظبي لإنهاء المرحلة ما قبل الأخيرة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023.