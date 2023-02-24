تشيلسي لتخطي «ضغط الإنفاق» في أرض توتنهام

لندن(أ ف ب)

ينتقل المدرب جراهام بوتر الرازح تحت الضغوط مع فريقه تشيلسي الجاف هجومياً، لملاقاة توتنهام في ديربي لندن الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي يتطلع فيها مانشستر سيتي لتحويل سيطرته إلى أهداف.

وتنتظر أرسنال المتصدر رحلة حذرة إلى ليستر سيتي السبت، فيما يتطلع ليفربول لوضع إذلاله القاري 2-5 على أرضه ضد ريال مدريد خلفه، ومحاولة إنقاذ موسمه المحلي برحلة إلى كريستال بالاس في اليوم ذاته.

ويغيب مانشستر يونايتد الثالث والذي أقصى برشلونة الإسباني من الدوري الأوروبي الخميس، ونيوكاسل الخامس عن هذه المرحلة لانشغالهما بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي الأحد.

يتعرض بوتر لضغوط متزايدة لتحقيق النتائج مع فريق أنفق أرقاماً قياسية في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه قد يستمد القوة من سجل فريقه الرائع ضد غريمه اللندني.

يتطلع الـ «بلوز» للبقاء من دون هزيمة أمام سبيرز في الدوري للمباراة التاسعة توالياً، باحثاً عن فوزه الرابع على التوالي على أرض منافسه في البرميرليغ.

يحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري، متقدماً بـ 11 نقطة عن تشيلسي العاشر، الذي فاز فقط بمباراتين من أصل آخر 14 في جميع المسابقات.

ورغم الإنفاق المفرط مطلع العام، اكتفى تشيلسي بتسجيل هدف واحد في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، وفشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مواجهات في الدوري: ثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي مستعدة لمنح مدرب برايتون السابق بعض الوقت، على الرغم من النتائج المحبطة، ودعا المدرب نفسه إلى التحلي بالصبر تجاه التعاقدات الجديدة بعد الهزيمة على أرضه الأسبوع الماضي أمام ساوثمبتون متذيل الترتيب.

لكن الهزيمة ضد توتنهام ستؤدي حتماً إلى زيادة الضغط على الإنجليزي مع بدء ارتفاع أصوات بعض الجماهير لإقالته.

من جهته، يأمل توتنهام الرابع في تحسين سجله ضد غريمه، والاستفادة من غياب نيوكاسل لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتحقيق انتصاره الثاني توالياً في الدوري.

في طريقه إلى ألقابه الأربعة في الدوري في المواسم الخمسة الأخيرة، مرَّ مانشستر سيتي بسلسلة طويلة من الانتصارات في مرحلة معيّنة من الموسم.

لكن حامل اللقب لا يزال يعاني للبقاء في قمة مستوياته في الحالي.

بدا أن رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا قد قلبوا السباق على اللقب عندما أسقطوا أرسنال في ملعب الإمارات، في وقت سابق من هذا الشهر ليُنزلوه عن الصدارة.

لكنْ هدف متأخر من نوتنجهام فورست الأسبوع الماضي من التسديدة الوحيدة للأخير على المرمى، فرض التعادل 1-1 على سيتي الذي سيطر طيلة المباراة، وفشل في ترجمة فرصه ليتنازل عن الصدارة، لكنه سيحاول تدارك ذلك عندما يحل على بورنموث صاحب المركز السابع عشر السبت.

ويتقدم أرسنال بنقطتين عن سيتي ولديه مباراة مؤجلة.

أنهى فريق «المدفعجية»، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2004، سلسلة من أربع مباريات من دون فوز، ثلاث منها في الدوري، بانتصار قاتل 4-2 على أستون فيلا الأسبوع الماضي، بينها هدفان في الوقت بدل الضائع.

ولكن فوز ليستر الساحق على توتنهام 4-1 في آخر مباراة له على أرضه في المرحلة ما قبل الماضية، يشكل إنذاراً قوياً لما قد ينتظر رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.