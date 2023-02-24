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الرياضي

بايرن لوقف النزيف أمام «الحصان الأسود»

بايرن لوقف النزيف أمام «الحصان الأسود»
24 فبراير 2023 22:30

برلين (أ ف ب)

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يسعى بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب إلى وقف نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يستضيف شريكه "الحصان الأسود الرائع" يونيون برلين الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
لم يكن النادي البافاري ليختار وقتاً أسوأ لمواجهة مفاجأة الموسم القطب الثاني للعاصمة برلين، المتألق محلياً بشراكته الصدارة مع بروسيا دورتموند، وقارياً ببلوغه الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الخميس على حساب أياكس أمستردام الهولندي العريق.
في المقابل، يعاني حامل اللقب الأمرين وخصوصاً محلياً، حيث فاز مرتين فقط في مبارياته الست الأخيرة في البوندسليجا (3 تعادلات وخسارة واحدة)، ما أفسح المجال أمام بروسيا دورتموند ويونيون برلين إلى اللحاق به إلى الصدارة، وبات يتفوق عليهما بفارق الأهداف فقط بعدما كان الفارق بينهما خمس وسبع نقاط تواليا في المرحلة السادسة عشرة.
وكان يونيون برلين سيجد نفسه في الصدارة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ ودورتموند، لولا سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام شالكه صاحب المركز الأخير، حيث فشل في استثمار الخسارة الثانية للنادي البافاري هذا الموسم وكانت أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.
ولن يكون ذلك عزاءً لبايرن ميونيخ الذي يتقدم عادةً في الدوري في هذه الفترات من الموسم، ويركز على أوروبا.
واتهم الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان الأربعاء الفريق بشيء لا يرتبط عادة بأبطال ألمانيا 32 مرة: الافتقار إلى الجشع.
وقال الرئيس التنفيذي لموقع مجلة "كيكر" الرياضية "إنها المرحلة الحاسمة من الموسم. يجب أن يكون هدفنا تقديم أفضل العروض باستمرار".
وأضاف "الأمر يتعلق بالجاهزية، إنه يتعلق بالجشع والرغبة ودرجة من الهدوء. إذا حققنا ذلك، فإننا لن نُهزم".
ويدخل بايرن المباراة في غياب قطب دفاعه المتألق الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بسبب طرده المبكر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (2-3) وتحديدا الدقيقة الثامنة الأحد الماضي.
ويولي بايرن ميونيخ أهمية كبيرة لمباراة الأحد كونها تأتي قبل 10 أيام من استضافته لباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم مواجهة الذهاب في باريس بهدف وحيد لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان.
في المقابل، أبدى المدرب السويسري ليونيون برلين أورس فيشر، الذي قاد الفريق من الدرجة الثانية إلى الأولى، عن خيبة أمله بعد إهدار فريقه لنقطتين ثمينتين الأحد، مذكراً فريقه والجماهير بمدى تقدمهم وأين وصلوا الآن.
وحصد يونيون برلين 16 نقطة من أصل 18 ممكنة في مبارياته الست الأخيرة ولم يخسر منذ سقوطه أمام فرايبورج في نوفمبر الماضي قبل فترة التوقف بسبب مونديال قطر.
ويبلي دورتموند البلاء الحسن منذ استئناف المنافسات مطلع العام الحالي وفي مختلف المسابقات. فاز في مبارياته الثماني التي لعبها حتى الآن في 2023 بينها ستة متتالية في الدوري، وواحد في مسابقة الكأس المحلية على حساب بوخوم، ومثله في دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على تشيلسي الإنجليزي 1-صفر في ذهاب ثمن النهائي.
وسيسعى دورتموند جاهداً إلى كسب النقاط الثلاث ومواصلة انتصاراته المتتالية قبل استضافة لايبزج يوم الجمعة المقبل في قمة المرحلة الثالثة والعشرين، وتشيلسي في السابع من الشهر المقبل في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

بايرن ميونيخ
يونيون برلين
الدوري الألماني
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