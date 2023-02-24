شكوك حول مشاركة دي بروين

لندن (د ب أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة كيفين دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، مع فريقه في المباراة أمام بورنموث المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن صانع الألعاب البلجيكي غاب عن المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع لايبزج في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي بسبب المرض.

ويتوقع جوسيب جوارديولا المدير الفني أن يشارك اللاعب في المران اليوم الجمعة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيتمكن من المشاركة في المباراة من عدمه. كما يرجح أن يستمر غياب المدافع إيمريك لابورت، الذي غاب عن مباراة لايبزج لشعوره بتوعك، وجون ستونز، المصاب في الفخذ. وخلال حديثه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قال جوارديولا: "لدينا تدريبا مساء اليوم".

وأضاف :"أعتقد أن كيفين سيعود للمران، أيمريك لا أعتقد هذا. جون ربما يتدرب فردياً". وأردف :" سنرى لاحقاً. كيفين ربما (يكون متاحاً)، ولكن جون وأيمريك لا أعتقد". كان التعادل مع الفريق الألماني هو ثاني نتيجة مخيبة للآمال للفريق، بعد التعادل 1/1 مع نوتينجهام فورست والابتعاد عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستمر أدا إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، في تقسيم الآراء. وسجل اللاعب النرويجي 32 هدفاً في 32 مباراة للنادي ولكن الفريق يبدو أنه يفتقد للانسيابية التي كان يمتلكها في السابق بتواجده. يتم تسليط الضوء على هذا الأمر وقتما يفشل هالاند في التسجيل- مثلما فعل أمام فورست ولايبزج، ولكن جوارديولا يرفض إلقاء اللوم على اللاعب. وقال: "إنها غلطتنا (جماعياً)، ليس إيرلينج. أنا معجب بأداء إيرلينج. كان مذهلا طوال الموسم".

وأضاف: "بالطبع يجب أن نتطور وسنفعل. تحدثنا عن هذا الامر عدة مرات، وسوف يحدث هذا". وأكد :" المهاجم الصريح هو أصعب مركز في العالم، لأن هناك لاعبين يركزان عليه، وبالنسبة لإيرلينج هناك أكثر من لاعبين. الأمر ليس سهلاً".