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الرياضي

«إي إس شارجة» تتصدر المشهد اليوم الأول

«إي إس شارجة» تتصدر المشهد اليوم الأول
24 فبراير 2023 21:30

 
أبوظبي (وام)

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حصدت المهرة «إي إس شارجة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أعلى معدل من النقاط خلال اليوم الأول لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2023 التي تقام بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، برعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
تنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 276 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، من داخل الدولة، إضافة إلى خيول من البحرين وسلطنة عُمان وقطر والنمسا وبلجيكا وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا ورومانيا.
وحققت خيول مربط عجمان ثلاثية خلال المنافسات، أما «إي إس شارجة»، فقد كان تفوقها في شوط المهرات عمر 2 و3 سنوات «أ» عندما أحرزت المركز الأول مسجلة أعلى معدل بلغ 93.10 نقطة.
وكانت المهرة «دي غمره» لمربط دبي، قد استهلت الفعاليات بتحقيق الصدارة في الشوط الأول «أ» المخصص لفئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.50 نقطة، في حين حققت «ع ج رسيل» لمربط عجمان، المركز الأول في القسم «ب»، مسجلة 92.70 نقطة.
وذهبت الصدارة في القسم «ب» لفئة المهرات «دي رسيل» لمربط دبي، وحققت 92.70 نقطة، ونالت صدارة القسم «ج» المهرة «ع ج غزالة» لمربط عجمان، وسجلت 92.30 نقطة.
وأكملت المهرة «ع ج تيجان» الثلاثية لمربط عجمان، عندما تصدرت القسم «د» لفئة المهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت 92.80 نقطة.
واختتمت الفرس «إم دي إس هند» لمربط امارا، منافسات اليوم الأول لدولية الشراع بحصد المركز الأول، في القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات، محققة 92.40 نقطة.

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