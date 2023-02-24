9 أندية في قائمة المشاركين بـ «السوبر»



سلطان آل علي (دبي)



تجمع كأس السوبر فريقي العين، بطل الدوري، والشارقة، بطل الكأس، ورغم أن البطولة أقيمت للمرة الأولى موسم 1989-1990، إلا أن حقبة الاحتراف التي بدأت موسم 2008- 2009 شهدت 14 نسخة، قبل مباراة اليوم.

وشاركت 9 أندية عبر تاريخ البطولة فقط، في مقدمتها شباب الأهلي الذي حضر في 8 مناسبات، ما يعادل 47%، وهو أكثر من حقق اللقب بـ 5 مرات، آخرها في موسم 2020-2021، وبعده مباشرة العين الذي شارك مسبقاً في 7 نسخ، وحقق اللقب 3 مرات، وهو يستعد لـ «الثامنة» أمام الشارقة، ليعادل شباب الأهلي.

وبطبيعة الحال نجد الناديين في قائمة الأكثر مشاركة، حيث حققا معاً 8 ألقاب دوري، و6 ألقاب كأس خلال 14 موسماً في «الاحتراف». ويأتي في المركز الثالث بعدد المشاركات نادي الجزيرة بـ 5 مرات، الأربع الأولى فيها بنهاية غير سعيدة ولم يحقق اللقب، إلا أنه في نسخة الموسم الماضي تمكّن من حصد لقبه الأول والوحيد في البطولة.

وشاركت أندية الوحدة والشارقة 4 مرات سابقة، والنصر والشباب مرتين، وأخيراً الشعب والإمارات مرة واحدة.

الجدير بالذكر، أنّ الوصل هو الوحيد من الكبار الذي لم يشارك في أي «سوبر» على مدى التاريخ، وذلك بسبب عدم إقامة البطولة في فترة حصده للألقاب.

وعندما نتحدث عن المشاركات، لا بد أن نتحدث عن الأبطال، فهناك 8 أبطال مختلفين للمسابقة، ولا يوجد أي فريق حقق السوبر أكثر من شباب الأهلي بـ 5 مرات من 8 مشاركات بنسبة 63%.

وفي المرتبة الثانية، يتساوى العين والوحدة بـ 3 ألقاب، ولكن الوحدة يتميز بأنه حقق 3 ألقاب من 4 مشاركات فقط بنسبة 75%، وهو الفريق الأنجح في المسابقة بين الأندية التي شاركت في أكثر من نسختين.

أما العين فقد حقق اللقب بنسبة 43%، وذلك بخسارته 4 مرات أخرى خلال 7 مشاركات، وبعدهما الشارقة الذي حقق اللقب مرتين، خلال 4 مشاركات بنسبة 50%، بينما أندية الجزيرة والنصر والشعب والإمارات حققت اللقب مرة.

ويعد الشعب والإمارات الفريقين الوحيدين اللذين شاركا مرة واحدة وحصدا اللقب، فيما يبقى الوحيد الذي شارك في السوبر، ولم يحقق اللقب هو الشباب، حيث شارك مرتين وخسر اللقب، ويعد الجزيرة صاحب ثاني أسوأ نسبة بعد الشباب، وذلك بـ 20%، حيث حقق اللقب مرة من أصل 5 مشاركات!