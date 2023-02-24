ليفربول يجهز لـ «المجزرة»

لندن (د ب أ)

يدرك الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن عملية إعادة بناء الفريق في الصيف هي أمر مطروح، وهو ما تم بناء عليه تجديد عقده الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن ليفربول يمر بموسم مخيب حالياً، كما أنه بات قريباً من الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2 / 5 أمام ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر، ليصبح الفريق مطالباً بخوض صراع الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي لإنقاذ موسمه.

وألقي باللوم على كلوب في مشاكل ليفربول بالموسم الحالي، بعدما فشل في دعم صفوف الفريق في الأماكن المطلوبة هذا الصيف، خاصة في وسط الملعب، لكن المدرب الألماني أكد أن الأمور لم تسر بشكل جيد فيما يتعلق بـ"رش الأموال" الصيف الماضي.

وفي أبريل العام الماضي، وقع كلوب على عقد يبقيه في ليفربول حتى عام 2026، وكان يعلم جيداً أن إجراء تغييرات أساسية على الفريق هو أمر ضروري.

وقال كلوب: "نعلم أنه علينا تغيير بعض الأمور وسنفعل ذلك، لا يمكننا فعل ذلك الآن، لكن من الواضح أنه علينا فعل ذلك في الصيف".

وأضاف: "النادي لا يعمل بالطريقة التي تستهدف الإنفاق بكثرة ومن ثم انتظار ما سيحدث، إجراء الانتقالات لدينا لابد أن يكون في مكانه الصحيح". وتابع كلوب: "لا يمكننا أن نجري أربع انتقالات قبل أن نعلم من سيغادر الفريق، كنت أعلم أن ذلك الأمر سيكون صعباً، هذا واحد من أسباب توقيع على عقد جديد".

وأوضح المدرب الألماني: "لا يمكننا أن نبدأ التخطيط بشكل مبكر من أجل الانتقالات لأننا لعبنا نهائياً تلو الآخر، وواصلنا المنافسة حتى الدقيقة الأخيرة بالموسم الماضي، ولعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا ثم حظينا بفترة توقف قصيرة، ثم العديد من الإصابات وبعد ذلك كأس العالم".