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مارسيلو يجدد «الهوى»

مارسيلو يجدد «الهوى»
24 فبراير 2023 20:47

لندن(رويترز) 
أعلن نادي فلومينيسي اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو لمدة عامين، ليعود إلى صفوفه عقب مغادرة أولمبياكوس اليوناني.
وأضاف النادي البرازيلي أن الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وقع على عقد يمتد حتى ديسمبر 2024، مع إمكانية التمديد حتى نهاية 2025.
وذكر فلومينيسي عبر حسابه في تويتر "بيتك سيظل فلومينيسي دائماً" ونشر فيديو يستعرض لقطات من مسيرة مارسيلو.
وقال مارسيلو "34 عاماً" لموقع فلومينيسي على الإنترنت: "من الصعب التعبير عما تعنيه هذه اللحظة لي، لطالما حلمت بالعودة إلى أصولي، إلى الفريق الذي دربني وعلمني ما أعرفه عن كرة القدم".
وبدأ مارسيلو مسيرته على مستوى الناشئين والاحتراف مع فلومينيسي وانتقل منه إلى ريال مدريد في 2007، حيث خاض 546 مباراة خلال 15 موسما مع بطل إسبانيا.
وترك ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي وهو اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي الممتد 120 عاماً، إذ حصد 25 لقباً منها خمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.
وأعلن أولمبياكوس عن رحيل مارسيلو يوم السبت الماضي بعد إنهاء عقده عقب خمسة أشهر فقط. 

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