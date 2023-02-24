كوزمين وريبروف.. «ذكريات الماضي» و«كتابة الحاضر»



سلطان آل علي (دبي)



يستعد الشارع الرياضي لـ «السوبر الكبير»، بين العين بطل الدوري والشارقة بطل الكأس، في قمة تجمع كبار الأندية واللاعبين والجماهير، وأيضاً المدربين.

وعلى صعيد المدربين، يأتي الأوكراني ريبروف على رأس القيادة الفنية لـ «الزعيم» وهو صاحب «ثنائية» الدوري وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي، ويملك «القائد الأوكراني» سجلاً متميزاً على مدى موسم ونصف موسم مع «البنفسج».

وتشير الأرقام إلى أن ريبروف خاض 56 مباراة في جميع البطولات المحلية، حقق فيها الفوز 35 مرة، وتعادل 15 مرة، ولم يخسر إلا 6 مرات فقط، منها واحدة على ملعبه أمام الوحدة 3-2. وبذلك تكون نسبة حصده للنقاط عالية جداً، وهي 71.4%.

أما على مستوى التسجيل، بلغ معدل العين معه 2.1 هدف في كل مباراة بمجموع 122 هدفاً.

وعلى مدى الـ 56 مباراة، لم يعجز عن التسجيل إلا 3 مرات، جميعها في كأس رابطة المحترفين، وهو الفريق الوحيد الذي سجل في كل مباريات الدوري منذ انضمامه، وفي الجانب الدفاعي، استقبل العين 53 هدفاً خلال 56 مباراة، وحافظ على شباكه في 22 مباراة، بنسبة 39% من الإجمالي.

ولا يتمنى ريبروف أن يلاحقه ماضي بدايات مسيرته في «السوبر»، حيث سبق وأن لعب البطولة في أوكرانيا 3 مرات مع دينامو كييف، الأولى عام 2014 وخسر أمام شاختار 2-0 في آخر ربع ساعة من اللقاء، وفي السوبر الثاني على التوالي واجه شاختار مجدداً، ليخسر بهدفين في الدقيقتين 92 و94، ولكن في السوبر الثالث على التوالي، جاء الانتصار أخيراً بعد التعادل 1-1 مع شاختار، والفوز 4-3 بـ «الترجيحية»، لينتهي «كابوس السوبر» للمدرب الأوكراني.

في الجانب المقابل، يوجد الروماني أولاريو كوزمين في القيادة الفنية للشارقة منذ منتصف الموسم الماضي، بعد إقالة عبدالعزيز العنبري، وتمكّن من الفوز بكأس رئيس الدولة، وإنهاء الدوري وصيفاً للعين، وبلغ عدد مباريات الشارقة مع كوزمين 48 مباراة في البطولات المحلية، فاز في 30 منها، وتعادل 13، في حين أنه خسر 5 مرات، ووصلت نسبة النقاط إلى 71.5%.

وسجل الشارقة تحت قيادته 89 هدفاً بمعدل 1.8 هدف كل مباراة، في حين أنه استقبل 32 هدفاً، وهو ما يعادل هدف كل مباراة ونصف مباراة، ويتميز كوزمين بالجانب الدفاعي، وحافظ الشارقة على شباكه نظيفة في 52% من المباريات «25 مباراة».

الجدير بالذكر، أنه لا يوجد أي فريق حصد نقاطاً في الدوري أكثر من الشارقة منذ انضمام كوزمين إلا العين وبفارق نقطتين، حيث جمع الشارقة 76 نقطة، والعين 78 نقطة.

ويتسلّح كوزمين بتاريخه الذهبي والقاتل في «السوبر»، حيث حقق كل بطولات السوبر مع جميع الأندية التي دربها، البداية مع ستيوا بوخارست الروماني عام 2006، على حساب رابيد بوخارست 1-0 في الدقيقة 90، والثانية مع العين على حساب الجزيرة في 2012، بعد التعادل سلباً، والفوز بركلات الترجيح، والثالث عام 2013 بالطريقة نفسها ولكن مع شباب الأهلي، حيث واجه العين وتعادل سلباً قبل أن يحسمها بالترجيحية لمصلحة «الفرسان»، وفي 2014 شارك كوزمين في «السوبر» للعام الثالث على التوالي، وواجه العين مجدداً وتفوق بهدف في الدقيقة 86.

وبعد ذلك خاض «السوبر» الخامس في مسيرته والرابع في الإمارات عام 2016، وهذه المرة في «لقاء استثنائي» بين شباب الأهلي والجزيرة بالقاهرة وحقق اللقب بعد الفوز2-1، كما يُضاف إلى القائمة «السوبر الإماراتي المغربي» 2016، حيث واجه شباب الأهلي فريق الفتح الرباطي، وفاز 1-0، ليكون لقب السوبر السادس في مسيرة «المحارب الروماني».

المدربان في «السوبر»



ريبروف

2014: دينامو كييف 0-2 شاختار

2015: دينامو كييف 0-1 شاختار

2016: دينامو كييف 1-1 «4-3» شاختار

كوزمين

2006: ستيوا بوخارست 1-0 رابيد بوخارست

2012: العين 0-0 «5-4» الجزيرة

2013: شباب الأهلي 0-0 «3-2» العين

2014: شباب الأهلي 1-0 العين

2016: شباب الأهلي 2-1 الجزيرة

2016: شباب الأهلي 1-0 الفتح الرباطي