شايفر: «القمة» ترفض «التوقعات»

عتز الشامي (دبي)



أشار الألماني شايفر إلى أن العين قادر على حصد لقب «السوبر»، بفضل «ثلاثي الخطر»، وهم لابا ورحيمي ويارمولينكو، بجانب الإمكانيات الكبيرة للمدرب ريبروف الذي قاد «الزعيم» إلى الفوز ببطولتين في الموسم الماضي، كما استعاد الفريق سيطرته على زمام الأمور في الجولات الأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأعاد تقديم وجه أكثر قوة، على عكس «البداية المتواضعة».

وقال: يؤدي «البنفسج» بطريقته المعروفة 4-2-3-1، والتي تشكل التوازن المطلوب، وتوفر قدرة كبيرة على استغلال أطراف الملعب، بالإضافة إلى العمق، بخلاف المباغتة بأسلوب «القادمين من الخلف»، وهو ما أجاد العين تنفيذه خلال الموسم الماضي، وعاد إلى تطبيقه في آخر 7 جولات تقريباً، ووجود محورين في الوسط، وهما المهدي مبارك وبرمان، وكلاهما يقوم بدور كبير في منع الضغط الهجومي، ويضاف إليهما يحيى نادر الذي يلعب دوراً محورياً في أداء الوسط.

وأضاف: وهجومياً، لا خلاف على قدرات لابا المتميز أمام الشباك، وتسجيله للأهداف ربما بمعدل أكبر من المواسم الماضية، بعد وصوله إلى «فورمة» فنية عالية، وتجانس كبير، تحديداً مع يارمولينكو وسفيان رحيمي.

ولفت شايفر إلى أن تلك الأسلحة التي يملكها ريبروف في الوسط والأطراف والهجوم، تميز العين تكتيكياً وتمنحه أفضلية فنية، بجانب لاعبي الدفاع كوامي وإيريك وبندر الأحبابي ويدفاي.

وشدد شايفر على أن جماهيرية «الزعيم» الجارفة صنعت سجلاً حافلاً بالبطولات، وعادة ما تدفع الجماهير اللاعبين إلى تقديم الأفضل. وأضاف: أتوقعها مباراة قوية بين الطرفين، لقوة الشارقة بالتأكيد، وقدرته على إرهاق أي منافس، فضلاً عن إمكانيات العين والتجانس القوي بين لاعبيه واستعادته هيبة «حامل للقب»، وكل تلك العوامل تجعلنا أمام لقاء قمة حقيقي يصعب توقع نتيجته بدقة.

وعن الشارقة وقدرته على حسم «السوبر»: قال المباراة صعبة على الطرفين، ولكن الشارقة لديه خبرات تراكمية، خصوصاً «الجيل الحالي»، كما استطاع كوزمين أن يبني شخصية فريق قادرة على الوصول إلى منصات التتويج، واستكمل مسار الفريق جيداً، بعد مرحلة العنبري الذي حقق ألقاباً مع الفريق، قبل تولي كوزمين المسؤولية.

وأضاف: أعتقد أن الشارقة يستطيع «إحراج» أي منافس، كما أن انضمام لاعب بحجم دجانيني إلى كتيبة للأسماء الكبيرة مثل ألكاسير فضلاً عن كايو، يعتبر إضافة قوية من الناحية الهجومية، وهذا الثلاثي يمكنه أن يكون مصدر قلق لـ «الزعيم».