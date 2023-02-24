«أخمت» بطل النسخة الرابعة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

دبي (الاتحاد)



حصد فريق «أخمت» الروسي المركز الأول في المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، بعد حصوله على 250 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B» لحصوله على 229 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق «سوبر» الروسي بواقع 216 نقطة.

وفي منافسات اليوم الخامس والأخير التي تعلقت بمنافسات «الموانع»، تمكن الفريق الأوزبكي من حصد المركز الأول، بعد حصوله على 55 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق «أخمت» الروسي بحصوله على 54 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق «قرغيزستان» بواقع 53 نقطة.

وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، توج اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، الفائزين في المجموع العام، وفي تحدي اليوم الخامس والأخير.

وهنأ اللواء الغيثي الفرق الفائزة على المستوى الكبير الذي قدموه خلال فعاليات التحدي التي امتدت على مدار 5 أيام متواصلة، مشيداً بالمنافسة الكبيرة بين الفرق كافة للرغبة للوصول إلى المراكز الأولى.

كما أشاد بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد، وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي ساهمت في إكسابها خبرات مُتعددة.

وأكد اللواء الغيثي أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ما ساهم في مشاركة الفرق من مختلف دول العالم من الدول العربية، وأوروبا، وآسيا، وأميركا الجنوبية واللاتينية، وأفريقيا وغيرها.

وأضاف: «البطولة في موسمها الرابع حققت نجاحاً منقطع النظير، وحققت الهدف المرجو منها دائماً، وهو تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية».