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الرياضي

قرعة «يوروباليج» تضع يونايتد في «الخانة الإسبانية»

قرعة «يوروباليج» تضع يونايتد في «الخانة الإسبانية»
24 فبراير 2023 19:23

نيون (رويترز)

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سيلتقي مانشستر يونايتد مع فريق إسباني آخر في دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما أقصى المتصدر برشلونة ليضرب موعداً مع ريال بيتيس، بينما سيواجه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سبورتنج لشبونة البرتغالي.
وتفوق مانشستر يونايتد على برشلونة بنتيجة 4 - 3 في مجموع المباراتين، بفضل فوزه 2 - 1 في أولد ترافورد في إياب الملحق بأولد ترافورد أمس الخميس، ليواصل المنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم والتطور بقيادة مدربه الهولندي إريك تن هاج.
ويسعى الفريق الإنجليزي للفوز بأول ألقابه منذ التتويج بالدوري الأوروبي في 2017، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود حالياً روما الذي ضرب موعداً مع ريال سوسيداد في دور الستة عشر أيضاً.
ونجح أرسنال في تخطي دور المجموعات في الدوري الأوروبي بفوزه في خمس من ست مباريات بالمجموعة، وسيلتقي مع سبورتنج في دور الستة عشر، بعدما تجاوز الفريق البرتغالي نظيره الدنماركي ميتيلاند في الملحق.
وتجاوز العملاق الإيطالي يوفنتوس في مواجهة الملحق بفوزه على ملعب نانت، بفضل ثلاثة أهداف للمهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في مباراة الإياب في فرنسا، وسيلتقي مع فرايبورج الألماني في دور الستة عشر.
وتأهل إشبيلية، الفائز باللقب ست مرات في رقم قياسي، إلى دور الستة عشر أيضاً، لكن عليه أن يتفوق على فناربخشه التركي لبلوغ دور الثمانية في مسابقة هذا العام.
وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في التاسع من مارس المقبل والعودة يوم 16 من الشهر ذاته.
وأقيمت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة.
وفي دور الستة عشر لدوري المؤتمر، ثالث المسابقات الأوروبية، سيلتقي وستهام يونايتد الإنجليزي مع أيك لارنكا القبرصي، وشريف تيراسبول مع نيس الفرنسي، وبازل السويسري مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
وسيواجه لاتسيو الإيطالي فريق ألكمار الهولندي، وسيلتقي أندرلخت مع فياريال، بينما أوقعت القرعة جنت البلجيكي مع إسطنبول باشاك شهر التركي.
وسيلعب سيفاسبور التركي مع فيورنتينا، وليخ بوزنان البولندي مع يورجاردن السويدي.

مانشستر يونايتد
ريال بيتيس
أرسنال
الدوري الأوروبي
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