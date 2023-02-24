أنشيلوتي واثق من البقاء

مدريد (أ ف ب)

قال المدرّب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إنه واثق من بقائه مدرباً للنادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من تأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية استضافة جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين: «أعتقد سأبقى، أنا هادئ تماماً».

ولم يتحل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز دائماً بالصبر مع المدربين، لكن بعد فوز الفريق على مضيفه ليفربول الإنجليزي 5-2 الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، شعر أنشيلوتي بارتياح.

وأوضح أنشيلوتي الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2024: «لست مضطراً لتجديد عقدي، أنا موجود. علي أن أفعل شيئاً واحداً فقط، الفوز بالمباريات».

ويولي ريال مدريد اهتماماً تاريخياً لنجاحاته الأوروبية أكثر من الإنجازات المحلية، حيث توج 14 مرة بدوري الأبطال «رقم قياسي».

في العقد الماضي، رفع ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، فيما توج بالدوري الإسباني ثلاث مرات فقط في الفترة نفسها.

على النقيض من ذلك، فاز الغريم التقليدي برشلونة بالمسابقة القارية العريقة مرة واحدة في عام 2015، وعانى الأمرين أوروبياً منذ ذلك الحين، آخرها خروجه من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع أنشيلوتي «الكل يعرف مدى أهمية دوري أبطال أوروبا بالنسبة لهذا النادي، لكن هذا لا يعني أننا لن نقاتل من أجل كل الألقاب، بينها الليجا».

وأردف قائلاً: «سنبذل كل طاقاتنا من أجل ذلك، ليس لدي إجابة عن لماذا ريال مدريد أكثر نجاحاً في أوروبا».

وأوضح أنشيلوتي أنه على الرغم من وضعه قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، إلا أنه لم يكن راضياً عن سير كل شيء حتى الآن هذا الموسم.

وقال: «أردت أن أصل إلى هذه الفترة مبتعداً بفارق ثماني نقاط في الدوري، وفائزاً بالكأس السوبر الإسبانية وبنتيجة 5-صفر على ملعب أنفيلد».

وختم: «لذلك لم نكن مثاليين. أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. لقد كلفتنا الغيابات بسبب الإصابات ست نقاط في يناير، لكن ذلك كان متوقعاً بالنظر إلى ضغط الروزنامة».