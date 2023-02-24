السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«فارس العطلة» يغيب عن «نهائي الرابطة»

«فارس العطلة» يغيب عن «نهائي الرابطة»
24 فبراير 2023 19:14

مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي واثق من البقاء
تشافي وزيدان وجدل المقارنة الظالمة

قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم ماركوس راشفورد مهدد بالغياب عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعد غد الأحد، بسبب الإصابة التي أجبرته على الخروج أمام برشلونة.
وغادر راشفورد ملعب أولد ترافورد وهو يعرج في وقت متأخر خلال الفوز 2-1 على برشلونة، في إياب ملحق دور 16 بالدوري الأوروبي أمس الخميس، ما يثير الشكوك حول اللعب أساسياً أمام نيوكاسل في نهائي الأحد، حين يطمح يونايتد للتتويج بلقبه الأول منذ 2017 في ويمبلي.
ولم يسجل أي لاعب في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا أهدافاً أكثر من راشفورد منذ عطلة كأس العالم، إذ أحرز 24 هدفاً هذا الموسم في أفضل رصيد له خلال موسم واحد بمسيرته.
وقال تن هاج: "لا أعرف، انضم اللاعبون للتو وسنجري فحوصاً طبية، بالطبع خضع لفحص بعد المباراة لكن يجب أن ننتظر ليكون التشخيص دقيقاً".
وفوز الأمس أبقى على فرص يونايتد في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم، ليواصل الفريق تطوره تحت قيادة المدرب الهولندي.
لكن تن هاج يرى أن يونايتد لا يزال أمام طريق طويل لاستعادة مكانته.
وأضاف: "التنافس في أربع بطولات ليس نجاحاً وإنما طريق النجاح، تحقق النجاح حين تتوج بألقاب، يوم الأحد أمامنا فرصة للنجاح".
وتابع: "لدينا تشكيلة نستغلها عند اللعب في أربع جبهات ولا يمكن الاعتماد على 11 لاعباً فقط من الناحية البدنية والخططية أيضاً.
"نيوكاسل فريق رائع ولديه فلسفة واضحة بشأن طريقة اللعب، إنه منافس مزعج لذا يجب أن نجد وسيلة للفوز وأن نحاول إزعاجه، يجب أن نفرض أسلوبنا ونركز في أدائنا".
كما أكد تن هاج استمرار غياب المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال عن النهائي للإصابة. 

ايريك تن هاج
راشفورد
برشلونة
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©