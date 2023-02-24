«فارس العطلة» يغيب عن «نهائي الرابطة»

مانشستر (رويترز)

قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم ماركوس راشفورد مهدد بالغياب عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعد غد الأحد، بسبب الإصابة التي أجبرته على الخروج أمام برشلونة.

وغادر راشفورد ملعب أولد ترافورد وهو يعرج في وقت متأخر خلال الفوز 2-1 على برشلونة، في إياب ملحق دور 16 بالدوري الأوروبي أمس الخميس، ما يثير الشكوك حول اللعب أساسياً أمام نيوكاسل في نهائي الأحد، حين يطمح يونايتد للتتويج بلقبه الأول منذ 2017 في ويمبلي.

ولم يسجل أي لاعب في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا أهدافاً أكثر من راشفورد منذ عطلة كأس العالم، إذ أحرز 24 هدفاً هذا الموسم في أفضل رصيد له خلال موسم واحد بمسيرته.

وقال تن هاج: "لا أعرف، انضم اللاعبون للتو وسنجري فحوصاً طبية، بالطبع خضع لفحص بعد المباراة لكن يجب أن ننتظر ليكون التشخيص دقيقاً".

وفوز الأمس أبقى على فرص يونايتد في تحقيق رباعية من الألقاب هذا الموسم، ليواصل الفريق تطوره تحت قيادة المدرب الهولندي.

لكن تن هاج يرى أن يونايتد لا يزال أمام طريق طويل لاستعادة مكانته.

وأضاف: "التنافس في أربع بطولات ليس نجاحاً وإنما طريق النجاح، تحقق النجاح حين تتوج بألقاب، يوم الأحد أمامنا فرصة للنجاح".

وتابع: "لدينا تشكيلة نستغلها عند اللعب في أربع جبهات ولا يمكن الاعتماد على 11 لاعباً فقط من الناحية البدنية والخططية أيضاً.

"نيوكاسل فريق رائع ولديه فلسفة واضحة بشأن طريقة اللعب، إنه منافس مزعج لذا يجب أن نجد وسيلة للفوز وأن نحاول إزعاجه، يجب أن نفرض أسلوبنا ونركز في أدائنا".

كما أكد تن هاج استمرار غياب المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال عن النهائي للإصابة.