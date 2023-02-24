منتخب الجو جيتسو يبحث عن الذهب في «آسيوية تايلاند»

بانكوك (وام)



اختتم منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية التي ستنطلق السبت، ويقام حفلها الافتتاحي في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بانكوك، الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويخضع لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لإجراءات الوزن الرسمية للحصول على بطاقة المشاركة في المنافسات بفئة النيوازا، والتي ستقام على مدار يومي الأحد والاثنين، وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني في تدريباته أمس التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية على الجوانب التكتيكية والنفسية والذهنية للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان حتى يتجاوز الجميع الإجراءات الرسمية للوزن بنجاح، إيذاناً بدخولهم في منافسات النسخة السابعة التي تعد الأكبر والأقوى بين كل النسخ السابقة.

وتشارك في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية 30 دولة لأول مرة هي الإمارات وبنجلاديش وتايلاند وكمبوديا والصين تايبيه والهند وإندونيسيا والعراق واليابان وإيران والأردن وكازاخستان وقيرغيزستان وماليزيا وجزر المالديف ومنغوليا وباكستان والنيبال وفلسطين والصين الشعبية والفلبين وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، وذلك بمجموع 581 لاعباً ولاعبة.

كانت النسخة الأولى من البطولة الآسيوية قد أقيمت في عشق أباد عاصمة تركمانستان، وشاركت فيها 21 دولة بإجمالي 216 لاعباً ولاعبة، فيما أقيمت النسخة الثانية في مدينة هانوي الفيتنامية بمشاركة 20 دولة و300 لاعب ولاعبة، بينما أقيمت النسخة الثالثة في مدينة أكتاو الكازاخستانية بمشاركة 292 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، وأقيمت النسخة الرابعة في منغوليا بمشاركة 243 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، أما النسخة الخامسة، فقد أقيمت في أبوظبي بمشاركة 258 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، بينما جرت النسخة السادسة في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 263 لاعباً ولاعبة من 22 دولة.

يمثل منتخبنا الوطني للرجال في البطولة كل من عمر السويدي وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي وخالد الشحي في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وفراج العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان في وزن 94 كجم.

أما بالنسبة لمنتخبنا للسيدات، فيضم كلاً من حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي في وزن 45 كجم، وبلقيس الهاشمي وحصة الشامسي في وزن 48 كجم، وشمسة العامري وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم، وبشاير المطروشي في وزن 57 كجم، وشمه الكلباني وهيا الجهوري في وزن 63 كجم، ومهرة محفوظ ومروة الحوسني في وزن 70 كجم.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة أن «معنويات اللاعبين واللاعبات في القمة، وأنه وجد في أعينهم الإصرار والعزيمة لدى زيارته لهم، وأن ثقة الجميع فيهم بلا حدود، على ضوء برنامج الإعداد القوي الذي خضعوا له قبل البطولة، سواء من خلال المشاركات المحلية أو المعسكرات الداخلية، أو المعسكر الخارجي الطويل في مدينة سيدني الأسترالية، أو إنجازاتهم السابقة في كل المناسبات».

وقال الظاهري: «ندرك تماماً أن البطولة قوية للغاية، وأن المنافسة لن تكون سهلة، لكننا تعودنا على الإنجازات من أبطال وبطلات الإمارات للجو جيتسو، في كل المحافل الدولية، وسوف يدافع المنتخب بقوة عن لقبه الذي أحرزه عن جدارة كبطل لآسيا في النسخة الأخيرة بإجمالي 16 ميدالية من بينها 8 ميداليات ذهبية، وبالنسبة للاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، فلا يدخر أي جهد في توفير كل الدعم للمنتخب، وهناك تواصل يومي من رئيس الاتحاد مع البعثة للاطمئنان على سير الأمور بأفضل صورة».

معدلات تركيز عالية



أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن «معدلات التركيز لدى اللاعبين واللاعبات وصلت إلى أعلى الدرجات، وأن الجهاز حرص في الفترة الأخيرة على دراسة أساليب لعب المنافسين المحتملين والطرق المناسبة لإخضاعهم والفوز عليهم، وأن تطور اللعبة الملحوظ في السنوات الأخيرة بآسيا والذي يحسب للاتحاد الآسيوي، يسهم في رفع درجة التحدي والمنافسة»، مشيراً إلى أن النسخة السابعة للبطولة من المؤكد أنها ستكون الأقوى نظراً لمشاركة المصنفين الأوائل في الأوزان كافة.



ورشة عن المنشطات

نظم الاتحاد الآسيوي صباح اليوم ورشة عمل للمدربين وأطباء المنتخبات واللاعبين حول مخاطر المنشطات على الرياضيين، وإجراءات إخضاع اللاعبين لعملية أخذ العينات، وتم استعراض القائمة الأخيرة للمواد المحظورة الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، والتأكيد على ضرورة التزام اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار لآخذ العينات وإجراء الفحوص.

3 أبسطة

أتمت اللجنة المنظمة في تايلاند بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي عمليات تجهيز الصالة للمنافسات، وذلك بعد وصول الوفود كافة، حيث ستقام المنافسات بشكل متوازٍ على 3 أبسطة، وتنقلها قنوات تليفزيونية عدة، وعدد كبير من وسائل الإعلام التقليدية والحديثة المتمثلة في الصحف والمجلات والوكالات والمحطات الفضائية والمواقع ومختلف المنصات الحديثة.

الهاشمي يخاطب «عمومية الآسيوي»



وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي لحضور منافسات البطولة، وسيعقد الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو جمعية عمومية الأحد على هامش البطولة لاستعراض واعتماد عدد من التوصيات والقرارات، يلقي خلالها عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد الآسيوي، كلمة ترحيبية عبر تطبيق الاتصال المرئي زووم، لتحية الجميع، ومطالبتهم بالمزيد من الجهد والعمل في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وتهيئة أفضل السبل لدعم اللاعبين واللاعبات، والكشف عن المواهب في سن مبكرة، وتحقيق المزيد من التوسع في قاعدة انتشار اللعبة لتصل إلى كل ربوع آسيا، خاصة بعدما باتت القارة الآسيوية تحظى بمكانة مرموقة بين مختلف قارات العالم في المجالات كافة.

وسيلقي اليوناني بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي كلمة ترحيبية، وبعده يستعرض فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، التقرير السنوي للأمانة العامة، وتقارير الحكام والمنشطات، على أن يتبع ذلك التصويت على التوصيات والقرارات الواردة في جدول الأعمال.