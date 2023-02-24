جرونويجن بطل «المرحلة الخامسة» من «طواف الإمارات»



أم القيوين (الاتحاد)



فاز الهولندي ديلان جرونويجن بمرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «الخامسة» من «طواف الإمارات» في نسخته الخامسة، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر إلى 26 فبراير الجاري.

وانطلقت المرحلة الخامسة من جزيرة المرجان في رأس الخيمة وصولاً إلى أم القيوين لمسافة 170 كم، حيث قطع الدراج الهولندي ديلان جرونويجن دراج «جايكو العلا» الأسترالي المسافة في 3:57:07 ساعة، متقدماً على منافسيه الكولومبي فرناندو جافيريا دراج «موڤي ستار»، والأيرلندي سام بينيت من «بورا هانسجروه».

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج «سودال كويك ستيب» بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية شركة «نخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل البلجيكي تيم ميرلير من «سودال كويك ستيب» على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج «ابليسين ديكونينك».



توج الفائزين، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم، مدير التسويق في «آي اتش سي»، وخليفة يوسف بن عمير، نائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وأحمد الغفلي، مدير أمن نخيل، وجاسم الحبسي، مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال ديلان جرونويجن: «كان سباقاً صعباً، ولكنني عملت جاهداً لإنهاء السباق في وقت جيد، سعيد بتعاون فريقي الذي ساعدني للفوز، لذلك يعد هذا انتصاراً رائعاً لنا جميعاً، ومن المهم بالنسبة لي أن أستمر في تحقيق نتائج إيجابية، ومن الجيد الآن أن لدي انتصارين في كلا السباقين اللذين خضتهما حتى الآن هذا الموسم».

ومن جانبه، قال المتصدر العام للطواف وحامل القميص الأحمر، ريمكو إيفينبول دراج «سودال كويك ستيب»: «سعيد بأدائي، فريقي كان في حالة جيدة، خاصة في آخر 20 كم من السباق، ورغم التوقف المؤقت للدراج لوكاس بلاب، إلا أن السباق اكتمل بشكل جيد، وعلينا الاستمرار بالتركيز لإدارة الأمور جيداً».

وتقام السبت مرحلة الدار السادسة، وقبل الأخيرة من طواف الإمارات التي تنطلق من جزيرة ياس، وتحديداً من عالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي، وتبلغ مسافة المرحلة 166 كم، وتمر بأبرز المعالم الرئيسية في مدينة أبوظبي حيث يبدأ الجزء الأول من المرحلة شمالاً، ويستمر في اتجاه ميناء خليفة، ثم يعود المسار جنوباً إلى مدينة أبوظبي عبر مدينة خليفة. وتكون العودة عبر الطريق السريع وعبر جسر المقطع، مروراً بمسجد الشيخ زايد الكبير وشارع الخليج العربي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج في أبوظبي لإنهاء المرحلة ما قبل الأخيرة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023.