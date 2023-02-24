ريبروف: طموحنا اللقب لإسعاد جماهيرنا

معتز الشامي (دبي)



أكد سيرجي ريبروف مدرب العين جاهزية فريقه للمنافسة بقوة على لقب السوبر أمام الشارقة، لإهدائه إلى الجماهير «الوفية» التي تواصل دعم «الزعيم» مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن العين يقاتل للفوز بالدوري أيضاً هذا الموسم.

وقال: تأتي المباراة المهمة للغاية بالنسبة لنا في توقيت حاسم، لذلك نهدف إلى الفوز بالكأس، حتى تفرح جماهيرنا التي تستحق ذلك، وعلينا أن نلعب بثقة وبرغبة في الانتصار، وأن يتحلى اللاعبون بالتركيز والانضباط التكتيكي والهدوء والروح القتالية العالية، لأننا نواجه فريقاً قوياً، ويملك لاعبين متميزين.

وقال: لدينا أخطاء دفاعية، وهذا حال الشارقة أيضاً، ولكن لدينا قوة هجومية، كما أن التركيز ينصب على تصحيح الأخطاء الدفاعية في التدريبات، وثقتي كبيرة في اللاعبين ورغبتهم في الفوز.

من جانبه، أكد بندر الاحبابي مدافع العين، أن مباراة السوبر، بين فريقين كبار، وقال: لا نفكر في أي شيء خارج الملعب، ولا نستجيب لأي ضغوط، ونحترم الشارقة، وتركيزنا على المباراة وليس على لاعب أو اثنين في هجوم الشارقة.

وأضاف: واجهنا مباريات كثيرة سبقتها ضغوط أكثر من لقاء «السوبر»، ونملك القدرة على التعامل مع ضغط المنافسة على الألقاب، ونأمل في تقديم الأفضل، وما يرضي جماهيرنا، والأهم أن نطبق خطة المدرب، ونحن في قمة الجاهزية الآن.