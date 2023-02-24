السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ريبروف: طموحنا اللقب لإسعاد جماهيرنا

ريبروف: طموحنا اللقب لإسعاد جماهيرنا
24 فبراير 2023 18:21

معتز الشامي (دبي)


أكد سيرجي ريبروف مدرب العين جاهزية فريقه للمنافسة بقوة على لقب السوبر أمام الشارقة، لإهدائه إلى الجماهير «الوفية» التي تواصل دعم «الزعيم» مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن العين يقاتل للفوز بالدوري أيضاً هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة عبدالله الدرمكي
افتتاح مسجد الإمام سعيد بن منصور

وقال: تأتي المباراة المهمة للغاية بالنسبة لنا في توقيت حاسم، لذلك نهدف إلى الفوز بالكأس، حتى تفرح جماهيرنا التي تستحق ذلك، وعلينا أن نلعب بثقة وبرغبة في الانتصار، وأن يتحلى اللاعبون بالتركيز والانضباط التكتيكي والهدوء والروح القتالية العالية، لأننا نواجه فريقاً قوياً، ويملك لاعبين متميزين.
وقال: لدينا أخطاء دفاعية، وهذا حال الشارقة أيضاً، ولكن لدينا قوة هجومية، كما أن التركيز ينصب على تصحيح الأخطاء الدفاعية في التدريبات، وثقتي كبيرة في اللاعبين ورغبتهم في الفوز.
من جانبه، أكد بندر الاحبابي مدافع العين، أن مباراة السوبر، بين فريقين كبار، وقال: لا نفكر في أي شيء خارج الملعب، ولا نستجيب لأي ضغوط، ونحترم الشارقة، وتركيزنا على المباراة وليس على لاعب أو اثنين في هجوم الشارقة.
وأضاف: واجهنا مباريات كثيرة سبقتها ضغوط أكثر من لقاء «السوبر»، ونملك القدرة على التعامل مع ضغط المنافسة على الألقاب، ونأمل في تقديم الأفضل، وما يرضي جماهيرنا، والأهم أن نطبق خطة المدرب، ونحن في قمة الجاهزية الآن.

كأس السوبر
العين
الشارقة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©