كوزمين: لا نخاف.. وعلينا أن نكون في أفضل أيامنا



علي معالي (دبي)



أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة أن لقاء السوبر مع العين بمثابة قمة ذات طابع خاص، كون المواجهة مع بطل النسخة الماضية، وأيضا أمام فريق قوي ومنظم قائلاً: «علينا أن نبذل أقصى جهدنا لتحقيق لقب السوبر، نعلم جيداً عدم سهولة الموقف، لكننا بالفعل جاهزون لهذا الهدف المهم بأداء أكثر من جيد، وعندما علمت بنفاد تذاكر المباراة تأكدت بأنها ستكون قمة مميزة من جميع الجهات».

أضاف: «أطالب الجميع بأن يتحلى بالروح الرياضية، لجلب عدد أكبر من الجماهير، ودائماً أبحث عن الانتصار وهناك أوقات نستطيع فيها تحقيق الهدف وأخرى لا نستطيع وهو حال كرة القدم، أعلم قوة هجوم العين بأهدافه الكثيرة هذا الموسم، ولكننا لا نخاف من ذلك وكل فريق لديه عناصر قوته، وضعفه في نفس الوقت، وكلا الفريقين يبحثان عن اللقب وهذا حق مشروع للطرفين».

وقال كوزمين:«كل فريق لديه من عناصر القوة ما يجعل المباراة ممتعة، وعلينا في البيت الملكي أن نكون في أفضل أيامنا أمام العين والوقوف على الاختيارات التي تحقق هدفنا بالفوز باللقب».

وعبر شاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة عن تفاؤله بلقاء العين، مؤكداً على صعوبة المباراة، ومشيداً بالجهد الكبير المبذول من اللاعبين في الوقت الراهن.

وقال: «نعمل كفريق عمل متكامل، وخطتنا لا تتجزأ في أرض الملعب، هناك أدوار دفاعية وهجومية يقوم بها الجميع، وبالتالي فإن المهمة في مثل هذه المباريات الحساسة والنهائية واحدة تقع على عاتقنا جميعاً، وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق ما نصبو إليه».

قال شاهين: «بالفعل خط هجوم العين ممثلاً في لابا وسفيان رحيمي قوي، ولكننا في نفس الوقت نمتلك خط دفاع قوي ومعي اليوناني مانولاس وبقية العناصر في كل شبر بالملعب لديها طموح كبير، وعلينا أن نستمتع بمثل هذه المباريات الكبيرة، وذلك حتى نظهر المستوى اللائق للكرة الإماراتية ممثلاً في ناديين كبيرين بحجم الشارقة والعين».