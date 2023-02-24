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مفارقة.. «السوبر» لا ينحاز إلى أبطال الدوري!

مفارقة.. «السوبر» لا ينحاز إلى أبطال الدوري!
24 فبراير 2023 16:45

سلطان آل علي (دبي)

يستعد استاد آل مكتوم بنادي النصر لاستضافة نسخة جديدة لكأس السوبر، منذ الأولى بموسم 1989- 1990، وحتى الحالية موسم 2022-2023.
المباراة الاحتفالية التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس للموسم السابق، إلا في حال الجمع بين «الثنائية»، ويظهر «الزعيم» و«الملك» وجهاً لوجه في «قمة مرتقبة».
وبالعودة إلى سجل الأبطال، بما في ذلك حقبة الاحتراف، نجد أنّ كأس السوبر لا تبتسم لأبطال الدوري بقدر البقية، وتوّج أبطال الدوري 7 مرات باللقب في حين أنّ أبطال الكأس، أو من يمثّلهم «وصيف الدوري أو الكأس» حققوا اللقب 10 مرات، وشهدت البدايات اكتساح ممثّلي أبطال الكأس بحصد اللقب 6 مرات في أول 7 نسخ.
ويعد النصر صاحب أول «سوبر» على حساب الشارقة موسم 1989- 1990 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلباً، وهو أيضاً أول بطل «سوبر» مشارك بصفته بطلاً للكأس، أما أول بطل «سوبر» من أبطال الدوري، هو الشارقة في النسخة الثالثة موسم 1993 - 1994، وذلك بعد الفوز على الشباب بهدفين.
وشارك العين 7 مرات سابقة في البطولة، حضر خلالها بصفته بطلاً للدوري في 5 مناسبات، فاز في مرتين منها فقط، كما حضر بصفته بطل الكأس مرتين، وفاز في واحدة، أما الشارقة فيشارك للمرة الأولى في «السوبر» بصفته بطلاً للكأس، حيث سبق أن حضر في 4 نسخ، ولكن بطلاً للدوري وانتزع اللقب مرتين.

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1990-1989: النصر: بطل الكأس
1993-1992: الشعب: بطل الكأس
1994-1993: الشارقة: بطل الدوري
2009-2009: شباب الأهلي بطل الكأس
2010-2009: العين: بطل الكأس
2011-2010: الإمارات: بطل الكأس
2012-2011: الوحدة: وصيف الكأس «ثنائية الجزيرة»
2013-2012: العين: بطل الدوري
2014-2013: شباب الأهلي: بطل الكأس
2015-2014: شباب الأهلي: بطل الدوري
2016-2015: العين: بطل الدوري
2017-2016: شباب الأهلي: بطل الدوري
2018-2017: الوحدة: بطل الكأس
2019-2018: الوحدة: وصيف الدوري (ثنائية العين)
2020-2019: الشارقة: بطل الدوري
2021-2020: شباب الأهلي: بطل الكأس
2022-2021: الجزيرة بطل الدوري

كأس السوبر
العين
الشارقة
ستاد آل مكتوم بنادي النصر
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