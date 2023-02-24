المراهقة «كوكو» تعيد ذكريات فينوس في «تنس دبي»



مراد المصري (دبي)



كأنها نسخة مصغر عن الأميركية فينوس ويليامز، هذا كان حال الأميركية الشابة كوكو جوف التي ستبلغ عامها الـ 19 بعد أيام، والتي تواصل تقديم العروض القوية، وبغض النظر عما آلت إليه نتيجة اليوم، فإن بلوغها الدور نصف النهائي يؤكد أن تتويجها بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس سيكون مسألة وقت، سواءً خلال اليومين المقبلين أو السنوات القادمة.

كوكو جوف فرضت نفسها على الساحة الرياضية، وهي التي تسلمت شعلة الانطلاق في مسيرتها من فينوس ويليامز بالذات، عندما أطاحت باللاعبة المخضرمة قبل نحو 4 سنوات في بطولة ويمبلدون البريطانية، وكانت وقتها في سن الخامسة عشرة فقط، وتحلم بالمضي قدماً على خطى مواطنتها التي توجت بلقب بطولة دبي للتنس للسيدات 3 مرات في مسيرتها، أعوام 2009 و2010 و2014، وهي ما زالت آخر أميركية تتوج باللقب وسط سيطرة أوروبية مطلقة طوال السنوات الأخيرة الماضية.

جوف سبق أن اعترفت أن الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز، كانتا وراء إلهامها في ممارسة رياضة التنس، وهي التي تقدمت نحو فينوس بعد الفوز عليها، وقدمت لها الشكر على كل ما قدمته في مسيرتها، وأنها وراء إلهام جيل كامل من الفتيات الأميركيات من الأصول الأفريقية لمواصلة الحلم.

وجاء فوز جوف في الدور ربع النهائي على مواطنتها ماديسون كيز بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-5، لتتأهل إلى نصف النهائي الكبير الثالث في مسيرتها، بعد بلوغ هذا الدور في دورة روما عام 2021، وفي بطولة رولان جاروس الفرنسية العام الماضي، حيث أكملت طريقها نحو النهائي وقتها، بانتظار أن تحظى بفرصة حصد أول ألقابها الكبرى من بوابة دبي، حيث تقام البطولة هذا العام بتصنيف الـ 1000 نقطة.

وسبق أن دخلت كوكو جوف التاريخ في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، قبل عامين، عندما كانت أصغر لاعبة بعمر (16 عاماً) تنجح ببلوغ الدور الثاني للبطولة، وهي التي شاركت وقتها ببطاقة دعوة، لكنها هذه المرة توجد عن جدارة واستحقاق لكونها المصنفة السادسة عالمياً.

ورفعت جوف، الفائزة في بداية العام الجديد بلقب دورة أوكلاند، رصيدها إلى 12 انتصاراً في 14 مباراة خاضتها هذا الموسم بعدما خرجت فائزة للمرة السابعة توالياً من مباراة تجمعها بإحدى مواطناتها وللمرة الثانية عشرة من أصل آخر 13.