35 مليون دولار جوائز كأس السعودية للخيول



دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل مساء السبت إلى ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض الذي يستضيف النسخة الرابعة من أمسية كأس السعودية الذي يتألف من ثمانية أشواط مثيرة، فيما تبلغ إجمالي جوائزه المالية 35.35 مليون دولار.

ويتوقع أن يشهد الشوط الرئيس على لقب كأس السعودية لمسافة 1800 متر، مواجهة قوية بين حامل اللقب «امبلم رود» الذي يسعى للفوز للمرة الثانية على التوالي، مع الثنائي الأميركي «كنتري جرامر» بطل كأس دبي العالمي، والجواد «طيبة».

ويمثل خيول الإمارات في الشوط الجواد «ريمورس» لإسطبلات الراشد بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.

ومن المشاركات الإماراتية في الأمسية، ثنائي جودلفين الذي يشارك في سباق نيوم للفئة الثالثة لمسافة 2100 متر، وهما «دبي فيوتشر» بإشراف سعيد بن سرورا و«وايت مون لايت» بإشراف شارلي أبلبي في السباق الذي يشهد مشاركة مجموعة أوروبية قوية.

وفي كأس العبية للخيل العربية الأصيلة بجوائزه التي تبلغ 2 مليون دولار، يمثل الإمارات الثنائي «دريان» بشعار ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، بجانب الجواد «راجح» بإشراف مصبح المهيري.