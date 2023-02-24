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150 دقيقة تقصي حاملتي لقب« الدنمارك المفتوحة» من «عالمية البادل»

150 دقيقة تقصي حاملتي لقب« الدنمارك المفتوحة» من «عالمية البادل»
24 فبراير 2023 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شهد اليوم الثالث من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، أولى جولات «وورلد بادل تور» للعام 2023، في جزيرة الحديريات بباب النجوم، منافسات قوية بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي البادل على مستوى العالم.
وفي إحدى المباريات التي استمرت أكثر من 150 دقيقة، تمكن الثنائي الإسباني المشكل حديثاً بين جيسيكا كاستيلو وكلوديا جنسن من إقصاء الثنائي مارتا أورتيجا وبيا جونزاليس، حاملتي لقب بطولة الدنمارك المفتوحة، وبعد فوزهما بنتيجة 4/6 و6/4 و6/3، سيتمكن الثنائي ذاته (المصنفتان في المرتبتين 23 و21 على التوالي)، من لعب دور ربع النهائي الأول معاً، حيث ستقابلان التوأم ألاييتو اللتين فازتا على الثنائي كالديرا وجيوناغا بنتيجة 7/6 و6/1.
وخاض ثنائي السيدات المرشح الأفضل للبطولة أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي بونس نزالاً قوياً في صباح اليوم نفسه على الملعب الرئيسي أمام مواطنتيهما الإسبانيتين مارتا تالافان رويز ولورينا روفو أورتيز المصنفتين في المرتبة العشرين، وتمكنتا من الفوز عليهما بنتيجة 6/4 و6/4.
وفي منافسات الرجال، خسر جيرونيمو جونزاليس لوك وأليخاندرو رويز جرانادوس بعد لعب ثلاث مجموعات أمام الثنائي أنطونيو فرنانديز كانو وخوسيه أنطونيو غارسيا ديسترو الأدنى منهما تصنيفاً بنتيجة 3/6 و6/0 و4-6، 
وفي لقاء آخر، تأهل المصنف الثالث على العالم فرناندو بيلاستيجوين وكارلوس دانيال جوتيريز إلى الدور التالي بعد فوزهما بنتيجة 6/4 و6/4. كما حقق إيفان راميريز ديل كامبو وبابلو كاردونا هويرتا مفاجأة بعد أن تمكنا من إقصاء الثنائي خافيير جاريدو جوميز وفيديريكو شينجوتو.
وفي المباراة الأخيرة لليوم الثالث، خسر المصنفان العالميان في المراتب الأولى، أليخاندرو جالان وخوان ليبرون المجموعة الأولى، قبل «الريمونتادا»، ليتمكنا من إلحاق الهزيمة بالثنائي يانجواس وأرويو في معركة تجاوزت مدتها الساعتين بقليل 3/6، 6/3، 6/2.
وشهد المنافسات حضور الأمير الإسباني فيليب خوان فرويلان الشهير بلقب «فرويلان»، الزائر حالياً لمدينة أبوظبي منذ بضعة أسابيع.
وينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد». وتعد مدن العقارية الجهة الراعية لاسم البطولة التي تعد الأحدث على أجندة الرياضات العالمية في الإمارات، وتضم قائمة الرعاة الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة بريد الإمارات و«ماكدونالدز» و«بولبادل» و«هيلتون» و«إستريا دام» و«هيد»، فضلاً عن أسماء أخرى. 

الإمارات
أبوظبي
البادل تنس
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