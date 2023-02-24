الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»



رضا سليم (دبي)



تقدم اتحاد البولو بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة بطلب استضافة بطولة العالم للقارات 2026، والتي تعد من أقوى بطولات اللعبة في العالم، وتشارك فيها 8 منتخبات عالمية من الأميركتين الشمالية والجنوبية، وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، على أن تقام البطولة في مدينة دبي.

وقام محمد الحبتور، رئيس الاتحاد، وسعيد بن دري، نائب الرئيس، بتقديم شرح مستفيض عن الملف المدعم بالصور، خلال الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي الذي ضم 8 شخصيات برئاسة بيتر ديلير، رئيس الاتحاد الدولي، للوقوف على مدى استعداد الإمارات لاستضافة الحدث الذي سيقام لأول مرة بالشرق الأوسط.

وضم الوفد الكسندرو تايلور، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي، ونيكولا كولكوهون دنفرز، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للبولو، وديلفين أورانجا، رئيس الرابطة الأرجنتينية للبولو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو، وكارلوس مينينديز بيثي، نائب رئيس الرابطة الأرجنتينية للبولو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وادريان سيمونيتي، العضو المنتدب بشركة مارتينا بولو العالمية، ورينية بيل، المدير العام للشركة، ومالكولم بورويك، المدير بالشركة.

وتفقد وفد الاتحاد الدولي ملاعب البولو، واطلع على الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الإمارات، وأشاد الوفد بملف استضافة الحدث الكبير، وأبدى إعجابه باستراتيجية الاتحاد وخططه وبرامجه التي يسعى من خلالها لتنشئة جيل جديد من الجنسين قادر على التحليق باللعبة إلى العالمية.

وأطلع محمد الحبتور الوفد الضيف على استراتيجية وخطط الاتحاد الطموحة، والنشاط الذي ينفذه الاتحاد، وسياسة ونهج الاتحاد فيما يخص قطاع البراعم والناشئين من الجنسين حتى تتم عملية الإحلال بين الأجيال بسلاسة ويسر، وصولاً إلى العالمية.

من ناحية أخرى، تنطلق السبت كأس دبي الذهبية للبولو المقامة على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بإقامة مباريات ربع النهائي، حيث حيث يلتقي فريق غنتوت ثاني المجموعة الأولى مع بنجاش دودسن وهوريل ثالث المجموعة الثانية والفائز منهما يلعب مع فريق الحبتور ايفزا أول المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، كما يلتقي فريق ذئاب دبي كافو ثالث المجموعة الأولى مع «أيه إم» ثاني المجموعة الثانية والفائز منهما يلاقي فريق الإمارات أول المجموعة الأولى يوم الأربعاء، فيما يلعب الفريقان الخاسران مع فريق مهرة ومجموعة آياكس للاستثمار وفريق كلينوفا نوا كابيتال أصحاب المركز الرابع في مجموعتيهما يوم الثلاثاء المقبل.