«الزعيم» و«الملك».. سباق إلى «السوبر»



معتصم عبدالله (دبي)



التتويج بأول ألقاب الموسم 2022- 2023، «كأس السوبر» هدف مشترك لفريقي العين والشارقة، حينما يلتقيان في الساعة الثامنة والنصف مساء السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، والذي يحتضن «السوبر» للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ 2008- 2009,2010- 2011,2019- 2020، و2020- 2021.

والنسخة المرتقبة تعد الخامسة عشرة في تاريخ «كأس السوبر» في المحترفين، منذ أول موسم 2008- 2009.

وحجز «الزعيم» بطل «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الموسم الماضي 2021- 2022، مقعده في «كأس السوبر» عن جدارة، بعدما تُوج بلقب الدوري برصيد 65 نقطة، بعد «ماراثون طويل» على مدار الدورين الأول والثاني للمسابقة، وتاريخياً حسم «بطل الدوري» لقب السوبر في 6 نسخ، آخرها «الجزيرة» موسم2021- 2022.

في المقابل، ضرب «الملك» موعداً مع «الزعيم» على السوبر، بعدما تُوج بطلاً لـ «كأس رئيس الدولة» لموسم 2021- 2022، على حساب الوحدة، بالفوز في النهائي 1-0، والذي أقيمت مباراته النهائية بصورة استثنائية 21 أكتوبر من العام الماضي، وتُوج شباب الأهلي بطل «الكأس الأغلى» بالسوبر 2020- 2021.

وتعد قمة اليوم الأولى بين الفريقين على لقب «السوبر» في المواجهة الـ 31 بين الفريقين على صعيد مسابقات «المحترفين»، حيث تميل كفة الأفضلية للعين، بالفوز في 15 مباراة، مقابل 6 انتصارات للشارقة، والتعادل في 10 مواجهات أخرى.

وينشد العين التتويج بلقب «السوبر» للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما خاض 6 مباريات على السوبر، ليكون ثاني أكثر الفرق مشاركة، بعد شباب الأهلي في 8 نسخ، وتُوج «الزعيم» بألقابه الثلاثة مواسم 2009- 2010,2012- 2013,2015- 2016.

بدوره، يطارد «الملك» لقب السوبر الثاني في ظهوره الثالث، بعدما تُوج بأول ألقابه موسم 2019- 2020 على حساب منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما اكتفى بـ «الوصافة» في نسخة 2020- 2021 بالخسارة 0-1 أمام شباب الأهلي.

ويسعى طرفا «السوبر» إلى حسم المنافسة على اللقب في الوقت الأصلي لـ «القمة المنتظرة»، تجنباً لسيناريو «ركلات الترجيح»، حيث تنص اللوائح على اللجوء مباشرة إلى الحسم من «علامة الجزاء»، حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، من دون خوض شوطين إضافيين.

وحسمت «ركلات الترجيح» 7 مباريات في تاريخ «سوبر المحترفين»، بعد نسخ 2009- 2010,2011- 2012,2012- 2013,2013- 2014,2018- 2019,2019- 2020، وصولاً إلى الموسم الماضي 2021- 2022، بفوز الجزيرة على شباب الأهلي 5-3، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

ويبرز في «قمة السوبر» الحوار التكتيكي الذي يجمع الأوكراني ريبيروف مدرب العين الساعي لأول ألقاب السوبر، والثاني في سجله مع «الزعيم»، بعد الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، أمام منافسه «القيصر الروماني» كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة، والمدرب الأكثر نجاحاً في التتويج بلقب السوبر في 4 مناسبات ماضية مع العين 2012- 2013، وشباب الأهلي 2013- 2014,2014- 2015,2016- 2017.

ويشعل التشابه الكبير ما بين نتائج «قطبي السوبر» على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل المباراة المرتقبة أجواء الندية والإثارة المنتظرة، حيث يحتل العين والشارقة المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد 34 نقطة من 17 مباراة، بمعدل 10 انتصارات لكل فريق، والتعادل في 4 لقاءات، مقابل الخسارة في 3 مباريات.

وتباينت نتائج «طرفي السوبر» في «الجولة 17» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» أمام اتحاد كلباء وخورفكان، قبل «القمة المرتقبة»، بفوز «الزعيم» الصعب أمام مضيفه «النمور» 3-2، فيما مُني «الملك» بخسارة تاريخية هي الأولى أمام مضيفه «النسور» بنتيجة 0-1.

ويملك مدربا الفريقين العديد من الأوراق الرابحة في التشكيلة الأساسية، حيث يبرز في قائمة «الزعيم» الثنائي التوجولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي بتصدر الأول قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، والثاني قائمة صناعة الأهداف برصيد 10 فرص ترجمت لأهداف، فيما يعول «الملك» في ظل غياب البوسني ميراليم بيناتيش على الثلاثي كايو لوكاس، ألكاسير، والوافد الجديد دجانيني تفاريس.