زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المرحلة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 المقامة في مدينة كوبيكو في إندونيسيا على بحيرة توبا، بإقامة سباق الزمن الأفضل وتحدي الوصول للسرعات الأعلى في التصفيات التي يشارك خلالها نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم بقيادة فريق زوارق أبوظبي.

وكانت بعثة فريق أبوظبي قد وصلت مبكراً إلى الجزيرة من أجل التحضير الذهني للمنافسة والتأقلم مع تغير الجو وعدد الساعات، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد الزوارق قبل خوض المنافسة.

وستحمل زوارق أبوظبي في هذه الجولة والموسم رقمي 1 و2 وذلك بعد أن حقق الفريق لقب البطولة الموسم الماضي واستعاد أرقامه المفضلة مجدداً، ويطمح كل من ثاني القمزي، قائد زورق أبوظبي 2، وشون تورنتي، قائد زورق أبوظبي 1، إلى تحقيق السرعات الأعلى في سباق أفضل زمن والوصول للمقدمة في السباق الرئيسي للجولة، وذلك لتسجيل بداية قوية في جولة الافتتاح من أجل المنافسة على لقب البطولة والدفاع عنه أيضاً.

وكان زورق أبوظبي 1 قد تعرض لحادث قوي في سباق الجولة الختامية للموسم الماضي بجولة الشارقة، وعكف الطاقم الفني على تجهيز الزورق وإصلاحه قبل الجولة، بالإضافة لاختبارات عديدة من أجل خوض جولة الافتتاح، حيث أصبح الزورق جاهزاً للسباق مع زورق أبوظبي 2 للقمزي، وتحمل جولات الافتتاح دوماً أنباء سارة لفريق أبوظبي، حيث تمكن من الفوز بالمركز الأول في جولة الافتتاح في آخر أربعة مواسم.

وتبدأ منافسات السرعة السبت في التاسعة صباحاً مع الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين، وسيتم شرح التفاصيل الفنية كافة وقوانين ولوائح السباق، ثم لاحقاً انطلاق التجارب الحرة للزوارق في العاشرة صباحاً والتي لا يتم احتساب أي أوقات رسمية خلالها، وبعد ذلك فترة راحة قصيرة للزوارق والمتسابقين، ثم ينطلق سباق أفضل زمن في الثالثة بعد الظهر بتوقيت إندونيسيا، ويستمر لساعة كاملة، وسينقسم سباق الزمن لثلاث تصفيات، حيث تدخل كل الزوارق عبر التصفية الأولى، ولاحقاً يتأهل 12 زورقاً للتصفية الثانية، ثم يتأهل ستة زوارق للتصفية الثالثة والختامية، ومن خلالها يتم تحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق ومراكز الاصطفافة للسباق الرئيسي.

الجدير بالذكر، أن لقب السرعة عن الموسم الماضي يحمله أيضاً فريق أبوظبي، حيث حصد أيضاً كل ألقاب البطولة، وبالنظر لمسار السباق على بحيرة توبا، فإن الوصول لسرعات عالية جداً للزوارق في مسار مفتوح، هو أمر متوقع وسيزيد من إثارة التحدي والمنافسة.

من جهته، أكد ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي، أن زوارق الفريق جاهزة لمعركة البداية وتحدي الزمن الأفضل، ورحب بعودة فريق الفيكتوري مجدداً للمنافسة، مشيداً بزيادة عدد الزوارق الإماراتية المشاركة في الحدث، وقال: «الشيء المؤكد أن جولات الافتتاح دوماً ليست بالسهولة المتوقعة، الجميع مستعد والكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه، وكل الفرق لديها أوراق رابحة من ناحية التجهيز والإعداد سنشاهدها اليوم، أرغب في تسجيل بداية قوية مع شون تورنتي كما حدث في الموسم الماضي».

وعلى الرغم من حادث الموسم الماضي الذي تعرضت له زوارق الفريق في جولة الختام بتصادم غير متوقع، إلا أن القمزي أكد أن كل المشاكل قد اختفت مع تجهيز الزوارق وتعديلها قبل هذه الجولة، وقال: «مستعدون لخوض غمار سباق أفضل زمن، وسيكون مهماً جداً في تحديد مراكز الانطلاقة في السباق الرئيسي، سنركز من أجل تحقيق أفضل توقيت، وأن تكون انطلاقتنا مثالية في سباق الغد لتسجيل بداية قوية أيضاً للحفاظ على لقب البطولة».