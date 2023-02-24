«الشراعية» ترسم لوحة الماضي في شواطئ دبي



دبي (الاتحاد)



ينطلق السبت سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي، من عمق مياه الخليج بالقرب من جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بالاتجاه إلى شواطئ دبي ونقطة خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تزيد على 23 ميلاً بحرياً ستبحر السفن خلالها من أجل اعتلاء منصة التتويج ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023.

وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «إن السباق يأخذ أهمية خاصة وكبيرة لدى الجميع، سواء اللجنة المنظمة التي تسعى لإنجاح الحدث أو النواخذة والملاك الذين يعملون لمعانقة ناموس ثانية جولات الموسم 2022-2023 وأول الفعاليات التراثية في 2023 والمحطة الختامية في دبي كبروفة تحضيرية للموعد الكبير سباق القفال المرتقب في نسخته رقم 32، خاصة أن خط البداية بالقرب من جزيرة القمر».

وأوضح مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين على الإجراءات والشروط كافة قبل السباق عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة وبرامج الهواتف الذكية، كما يقوم وبعد نهاية السباق باستكمال إجراءات الفحص الفني للسفن الحاصلة على المراكز الأولى وإخطارهم بذلك، فيما يتم التتويج عقب نهاية السباق مباشرة في مرفأ (بي آند أو) مارينيز عقب اعتماد النتائج ونتائج الفحص الفني.