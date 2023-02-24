تيفو وحافلات لجماهير خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



تحشد لجنة الجماهير في خورفكان الجماهير من أجل الحضور بكثافة في الجولات المقبلة من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أمام البطائح باستاد دبا بـ «الجولة 18» يوم 2 مارس، وعجمان في «الجولة 19» يوم 10 مارس، على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتسعى اللجنة، بالتعاون مع إدارة النادي، للتسهيل على الجمهور، وتحديداً في «التيفو» الذي تقدمه خلال لقاء عجمان، بالإضافة إلى توفير الحافلات لنقل الجماهير إلى دبا، والعودة من هناك، مع التكفل بشراء تذاكر الدخول للجمهور الذي يرغب في مساندة الفريق خلال اللقاء المهم.