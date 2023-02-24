تين هاج: ليلة ساحرة ومذهلة

برلين (د ب أ)



حث الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبيه على إظهار قدر أكبر من الإيمان والشجاعة، وذلك قبل فوزهم الملهم على برشلونة الإسباني 2-1، في الدوري الأوروبي.

واقتنص مانشستر فوزاً مثيراً من برشلونة 4 -3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحجز مقعده في دور الستة عشر من البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في إسبانيا، قد انتهت بالتعادل 2- 2، ليظفر مانشستر يونايتد بورقة الترشح إلى الدور التالي في المسابقة القارية، عقب فوزه 4- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي مباراة الإياب، تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب.

وبات هذا هو أول انتصار لمانشستر يونايتد على برشلونة في المسابقة القارية منذ 15 عاماً، حيث يعود آخر فوز للفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني إلى أبريل 2008، حينما انتصر

1 - صفر على ملعب «أولد ترافورد».

وكانت مباراة 2008 في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تُوج بها الفريق الأحمر آنذاك.

وقال تين هاج «لقد أكدت على ضرورة التحلي بالإيمان، الأداء كان خافتاً للغاية في الشوط الأول، كان لدينا الرجل «البديل» كاسيميرو الذي لم نستغله بشكل كاف، لاحت مساحات كبيرة لآرون فان بيساكا في الناحية اليمنى، لكننا لم نستغلها أيضا.

وأضاف: أعتقد أنه في عملية الضغط، كان بمقدورنا أن نكون أكثر شجاعة، لذا وثقنا في ذلك، وفي الشوط الثاني دفعنا بأنتوني مارسيال، الذي جلب معه المزيد من السرعة في الأداء والذي جلب أيضا الثقة إلى داخل الملعب.

وقال: داخل الفريق، هناك حاجة لنماذج مختلفة، وعندما يأتي دورك، عليك أن تكون مستعداً، وتؤدي دورك مع الفريق، لا يمكن الفوز بالألقاب عبر 11 لاعبا فقط، خاصة في هذه الأيام، هناك حاجة للفريق بأكمله وإتباع سياسة التدوير.

وأضاف: إنها خطوة أخرى لأنه ليس بإمكانك الفوز على برشلونة، أحد أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الراهن، دون أن يكون إيمانك قوياً للغاية، لأنه حينها في اعتقادي سيكون بمقدورك الفوز علي أي فريق.

وختم المدرب الهولندي بالقول: كانت ليلة ساحرة، وأعتقد مذهلة، عندما تفوز على برشلونة، الذي يتصدر الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد، خاصة بعد الفوز الذي حققه الريال هذا الأسبوع على ملعب ليفربول 5-2.