دي ماريا «ينبوع الشباب» في فرنسا!



دبي (الاتحاد)



علاقة خاصة تجمع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالأراضي الفرنسية، وعاد اللاعب الذي أبدع لسنوات طويلة في باريس سان جيرمان، إلى قمة مستواه في فرنسا أيضاً، عندما سجل «هاتريك» قاد به يوفنتوس الإيطالي إلى الفوز على مضيفه نانت بثلاثية، ليضمن مواصلة مشواره في الدوري الأوروبي.

ويبدو أن دي ماريا يجد «ينبوع الشباب»، كلما دخل للعب في الملاعب الفرنسية، وهو الذي سجل 93 هدفاً، وقدم 119 تمريرة حاسمة، خلال 295 مباراة مع سان جيرمان، وحقق الفوز العاشر في مسيرته أمام نانت تحديداً، خلال 13 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأصبح دي ماريا أول لاعب في يوفنتوس يسجل 3 أهداف على الأقل في مباراة أوروبية خارج أرضه منذ الإيطالي فيليبو إنزاجي أمام هامبورج في سبتمبر 2000 بدوري أبطال أوروبا.