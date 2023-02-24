تشافي يرفض تعليق «المشانق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد خروج برشلونة الإسباني من دور الـ 16 للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إثر الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-4 «2-2 ذهاباً و1-2 إياباً»، حاول تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا»، أن يتماسك ويتحدث بهدوء إلى الصحفيين بعد المباراة، وقال: هناك مؤشرات إيجابية كثيرة نستخلصها بعد الخروج، والشعور الذي يملكني حالياً هو أننا كنا نستحق الأفضل، كما أننا أفضل كثيراً من مسيرتنا في البطولة خلال العام الماضي.

وأضاف لعبنا أمام فرق كبيرة، سواء في البطولة الماضية، أو بطولة هذا العام، ونحرز تقدماً ملموساً، وكان بمقدورنا التقدم 2-صفر أمام «اليونايتد»، ولكنها طبيعة بطولات الكؤوس الأوروبية، تُلعب على «تفاصيل صغيرة».

ولم يشأ تشافي جلد لاعبيه، وإنما أشاد بهم وبأدائهم القوي، مؤكداً أن «البارسا» في تحسن.

وقال: هذا العام واجهنا بايرن ميونيخ وإنتر ميلان، وكنا أفضل في المباراتين، مثلما كنا نداً قوياً أمام مانشستر يونايتد، ولعبنا على أعلى مستوى في الشوط، ولكن مازال علينا أن نتحسن أكثر، وأن نصبح أكثر قوة في العام المقبل.

وأضاف: النقد الذاتي هو أول طريق الإصلاح والتفوق، وعلينا أن نفكر جيداً في الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

واعترف تشافي بأنه غير راضٍ عن النتيجة، وكان بالإمكان تحقيق الأفضل، مشيراً إلى أنه لمس تغييراً ملموساً نحو الأفضل فيما يتعلق بأداء الفريق، عما كان عليه الحال في العام الماضي.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» التي نقلت مقتطفات من تصريحات تشافي، أن المدير الفني الإسباني عليه أن ينتظر عاماً آخر على الأقل من أجل استعادة مكانة برشلونة في أوروبا، مشيرة إلى أن إيجابية تصريحاته تشير إلى إمكانية عودة «الكتالوني» بقوة إلى الساحة الأوروبية في الموسم المقبل.