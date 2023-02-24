ريال مدريد يفكر في «الرجل البديل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يفكر ريال مدريد بجدية في ضم المهاجم الأوروجواياني أدينسون كافاني لاعب فالنسيا، بنهاية الموسم، في حال هبوط «الخفافيش» إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يُوجد في وضع لا يُحسد عليه حتى الآن في «الليجا»، إذ يحتل «المركز 19» وقبل الأخير برصيد 20 نقطة فقط، جمعها في 22 مباراة، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلها، وخسر 12مباراة، وسجل 26 هدفاً، ودخل مرماه 27هدفاً.

وانضم كافاني إلى فالينسيا في 29 أغسطس الماضي، بموجب عقد مدته عامين حتى «صيف 2024»، بعد أن انتهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقدم أداءً جيداً في المباريات التي شارك فيها مع «الخفافيش»، ولكنه اعترف بأن استمراره مع الفريق الإسباني غير مؤكد، نظراً لاحتمالات هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن هبوط فالنسيا قد يصب في مصلحة ريال مدريد الذي يسعى لضم المهاجم الدولي الأوروجواياني، لأنه «خيار مؤقت» لتدعيم هجومه، إذ أن «الميرنجي» بحاجة ماسة إلى مهاجم ثانٍ لمساندة كريم بنزيمة أو اللعب مكانه عند الحاجة، نظراً لأن النجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعاني في أحيان كثيرة من الإصابات التي بعدته أكثر من مرة عن الفريق، ما كلف كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الكثير في سباق المنافسة على لقب الدوري، وأدى، ضمن أسباب أخرى، إلى اتساع فارق النقاط بين الريال وغريمه اللدود برشلونة إلى 8 نقاط حتى الآن.

وتقول المصادر نفسها إن ريال مدريد رفض خلال الأشهر الماضية ضم مهاجم جديد ليكون «خياراً ثانياً»، وفضل إكمال الموسم باللاعبين الموجودين في القائمة، مثل ماريانو دياز أو إيدن هازارد الذي لم يلعب على الإطلاق، منذ عودته من كأس العالم الأخيرة بقطر، أو اللجوء إلى لاعبين من فريق «لوكاستيا» رديف الريال، واختيار مهاجم من بينهم. مثلما حدث مؤخراً عندما ضم أنشيلوتي إلى قائمة الفريق المهاجم الشاب ألفارو رودريجيز «18عاماً» الذي يحمل الجنسيتين الأوروجوايانية والإسبانية، وأثبت جدارته باللعب للفريق الأول.

ويملك كافاني الكثير من الخبرة والمهارة، وأثبت ذلك مع كل الأندية التي لعب لها، وآخرها مانشستر يونايتد الذي لعب فيه وقتها بديلاً للمهاجمين الأساسيين في الفريق، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وماركوس راشفورد، وأنطوني مارسيال، وجادون سانشو.

ونجح كافاني في دور«البديل»، وسجل في موسمه الأول مع «اليونايتد» 17 هدفاً، ووصل مع الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

أما موسمه الثاني فكان أكثر صعوبة، بسبب تعرضه للإصابة كثيراً، وفضل مغادرة «اليونايتد» في نهاية عقده، وانتقل في صفقة مجانية إلى «خفافيش» فالنسيا، إذ فضل أن يكمل مسيرته الاحترافية في أوروبا، قبل انطلاق «مونديال 2022».

وتاريخ كافاني الطويل يتحدث عنه، إذ كان أحد أفضل الهدافين في أوروبا، عندما كان لاعباً في نابولي، ومن بعده باريس سان جيرمان، حيث أحرز مع هذا الأخير ألقاباً وبطولات عديدة. وبمقدور كافاني أن يقدم الكثير من الخبرة لهجوم «الملكي»، وانتقاله إلى «السانتياجو برنابيو» سيكون ذا «طعم خاص»، لأنه ينهي مشواره في أحد أفضل أندية العالم قبل الاعتزال.

إدينسون كافاني، المولود في 14 فبراير1987 «36عاماً»، استهل مسيرته الاحترافية الأوروبية في باليرمو 2005، وأستمر معه حتى 2011، وتخللها فترة إعارة لموسم واحد 2010-2011، إلى نابولي الذي انتقل إليه بصفة نهائية إلى 2013، وبعدها انتقل إلى باريس سان جيرمان في نفس العام إلى 2020، ومنه إلى مانشستر يونايتد «2020-2022»، ثم استقر به المقام في فالنسيا الإسباني.