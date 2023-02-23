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يونايتد يعبر برشلونة إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي

يونايتد يعبر برشلونة إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي
24 فبراير 2023 02:08

مانشستر(د ب أ)

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برشلونة الإسباني، في إياب أولى الأدوار الإقصائية في البطولة. 

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو في إسبانيا يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل 2 / 2، ليظفر مانشستر يونايتد بورقة الترشح للدور التالي في المسابقة القارية، عقب فوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. 

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وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب. 

وبات هذا هو أول انتصار لمانشستر يونايتد على برشلونة في المسابقة القارية منذ 15 عاماً، حيث يعود آخر فوز للفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني إلى أبريل 2008، حينما انتصر 1 / صفر على ملعب أولد ترافورد، الذي استضاف اللقاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بها الفريق الأحمر آنذاك.

برشلونة
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
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