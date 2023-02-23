اتحاد جدة يهدر نقطتين في صراع اللقب

الرياض (أ ف ب)

أهدر الاتحاد نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري السعودي في كرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة الثامنة عشرة.

وفرط الاتحاد في الابتعاد بثلاث نقاط عن شريكيه النصر، الذي يلتقي مضيفه ضمك السبت، والشباب الفائز على مضيفه الطائي 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 41 نقطة وانفرد مؤقتاً بالصدارة، بفارق نقطة واحدة عن قطبي العاصمة، بينما رفع الرائد رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

وسيطر الاتحاد على مجريات الشوط الأول وكان قريباً من التسجيل بتسديدة قوية لمدالله العليان مرت بجانب القائم (13)، وأخرى للبرازيلي برونو هنريكي بعيداً عن المرمى (15).

وواصل الاتحاد أفضليته وكاد أن يترجمها الى هدف لولا براعة الحارس الروماني سيليفيو لونج، الذي ابعد كرة الأنغولي هيلدر كوستا الى ركنية (30)، وتألق لونج في مناسبة ثانية عندما تصدى لكرة كوستا بقدمه وأبعدها عن منطقة الخطر (35).

وكاد الرائد يخطف هدف السبق مع بداية الشوط الثاني لولا يقظة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي ابعد كرة عرضية للمغربي محمد فوزير قبل وصولها لزميله جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (48).

ولاحت فرصة للاتحاد عندما انطلق البديل هارون كمارا بكرة متجاوزاً أكثر من مدافع لكنه صوبها بجانب القائم (49)، وانفرد اللاعب نفسه وسدد كرة سهلة تصدى لها لونغ (65).

وتوالت فرص الاتحاد المهدرة عندما سدد هنريكي كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (68)، وتصدى القائم لكرة رأسية لكمارا وتهيأت أمام برونو الذي سددها بعيداً عن المرمى (73).

ورد الروماني الكسندرو ميتريتسا بكرة قوية أمسكها جروهي ببراعة (85).

وفي مباراة ثانية، أفلت التعاون من الخسارة أمام ضيفه الفيحاء وانتزع تعادل قاتلاً 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم الفيحاء بهدف المقدوني الكسندر ترايكوفسكي (31)، وأدرك التعاون التعادل بواسطة حسن كادش (90+4).

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، والفيحاء إلى 20 نقطة وتقدم الى المركز العاشر.