تأهل يوفنتوس وليفركوزن وإشبيلية لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

باريس (د ب أ)

تأهل يوفنتوس الإيطالي لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه نانت الفرنسي، في إياب أولى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية، الماضي، ليفوز يوفنتوس 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا التسجيل مبكراً لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة الخامسة، قبل أن تتضاعف معاناة نانت، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاس بالويس في الدقيقة 18.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز أيضاً الهدف الثالث في الدقيقة 78، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.

وبلغ سبورتنج لشبونة البرتغالي دور الـ16 أيضا، إثر انتصاره الكبير 4 / صفر على مضيفه ميتيلاند الدنماركي.

وتمكن الفريق البرتغالي من تعويض تعادله المخيب 1 / 1 على ملعبه مع منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليأتي تأهله للدور المقبل عن جدارة واستحقاق.

وافتتح سيباستيان كواتس التسجيل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 21، فيما اضطر ميتيلاند للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه باولو فيكتور دا سيلفا في الدقيقة 38 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل سبورتنج النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بيدرو جونسالفيس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي في الدقيقتين 50 و77 على الترتيب.

وجاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ستيفان جارتنمان، لاعب ميتييلاند، هدفاً عكسياً في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وتأهل إشبيلية الإسباني لدور الـ16 أيضاً، رغم خسارته صفر / 2 أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي، مستفيدا من فوزه 3 /صفر في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه يوم الخميس الماضي.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق لوك دي يونج، وفابيو سيلفا في الدقيقتين 77 و90 على الترتيب.

ولحق باير ليفركوزن الألماني بركب المتأهلين لدور الـ16 أيضاً، إثر فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على مضيفه موناكو الفرنسي. وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليفركوزن 3 / 2 على موناكو، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق الفرنسي على نظيره الألماني في مباراة الذهاب، التي جرت بألمانيا.

ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسماً بالتساوي على شوطين، لكن النتيجة ظلت على حالها، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لليفركوزن.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم ليفركوزن عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 13، لكن وسام بن يدر منح التعادل لموناكو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء. وعاد ليفركوزن للتقدم من جديد، بعدما أحرز إزكويل بالاسيوس وأمين عدلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و58 على الترتيب، فيما أحرز بريل إيمبولو الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 84.