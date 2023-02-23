حمدان بن محمد وسيف بن زايد يشهدان «تحدي الفرق التكتيكية»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في المدينة التدريبية بالروية، جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، والذي تُختم فعاليات نسخته الرابعة اليوم، بعد 5 أيام من المنافسات، شارك فيها 55 فريقاً من حول العالم.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى شرح حول التحدي، وما يضمه هذا العام من فعاليات ومسابقات، حيث أوضح معاليه أن المنافسات تُجرى على مستوى 5 مسابقات، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، وفي ختام المسابقات يأتي تحدي اجتياز الموانع، في حين يتيح الحدث الفرصة لتبادل الخبرات مع الفرق الأخرى من مختلف دول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، فيما يتعلق بعمل فرق وحدات التدخل السريع لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وتابع سمو ولي عهد دبي عرضاً لفريق القيادة العامة لشرطة دبي «C» النسائي، وهو أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، ضمن مشاركته في النسخة الرابعة لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023.

وثمّن معالي الفريق عبدالله المري، اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم الدعم للكوادر التخصصية في شرطة دبي، ضمن هذا التحدي العالمي، وحرص سموه على الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، مؤكداً معاليه أن أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية، يشكّل إضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.

وأوضح معالي القائد العام لشرطة دبي، أن عضوات الفريق قُمن بالاستعداد بقوة للمنافسة في الفئات الخمس للتحدي، وخضعن لبرامج تدريبية تخصصية متعددة، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمُّل، ما أكسبهن خبرة كبيرة أثمرت تحقيقهن مستويات عالية من الأداء والوصول للجاهزية التامة، في تأدية المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

وفي ختام الزيارة، تسلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم درعاً تذكارية من فريق العمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، تعبيراً عن عميق الشكر والامتنان لسموه لدعمه للفريق، ولفِرَق شرطة دبي كافة بشكل عام، كما التقطت لسموه الصور التذكارية مع رؤساء الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

وتمكن فريق «فيتياز» الروسي من حصد المركز الأول في منافسات اليوم الرابع للتحدي الذي تمحور حول تنفيذ مهام الإنزال من «البرج» ورماية أهداف متعددة، واجتياز عدد من الموانع، وذلك بعد حصوله على 55 نقطة، فيما حصد فريق «أخمت» الروسي المركز الثاني، بحصوله على 54 نقطة، فيما حصل فريق «سوبر» الروسي على المركز الثالث، بواقع 53 نقطة.

وتوج العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى، مثنياً على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الرابع، من خلال تنفيذ مسابقة «البرج»، ومشيداً بالأداء التنافسي.

في السياق ذاته، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات اليوم الرابع للنسخة الرابعة، من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، والتي تعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بدبي.

واطلع سموه، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على منافسات اليوم الرابع التي تمحورت حول التعامل مع «البرج»، من خلال تنفيذ مهام الإنزال من أعلى البرج، ورماية أهداف متعددة، واجتياز عدد من الموانع.

كما اطلع سموه والحضور على القدرات العالية للعناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص على مواجهة الأزمات. والتقى سموه فريق القيادة العامة لشرطة دبي «C» النسائي، أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، والمشارك في النسخة الرابعة لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وتسلم منه درعاً تذكارياً، كما التقى سموه قادة الفرق التكتيكية، والتقط معهم الصور التذكارية.

حضر الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الفرق التكتيكية المشاركة في البطولة من مختلف دول العالم.

من جانبه، تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للدعم الكبير لجميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة، والتي شاركت في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأظهرت مستويات متقدمة من حيث الاحترافية والتنافسية والجاهزية.

وقال معاليه: «إن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لبطولة الفرق التكتيكية، أسهمت في تطويرها عاماً بعد عاماً منذ انطلاقها عام 2019، إلى أن وصلت هذا العام إلى مشاركة 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأميركا الجنوبية واللاتينية، إلى جانب أميركا».

وأوضح أن المشاركات من مختلف دول العالم، رفعت من مستوى التنافسية من قبل الفرق التكتيكية، إلى جانب تعزيز الهدف من التحدي، والمتمثل في ضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة، ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وقال معاليه: «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مكن المشاركين على مدار الأيام السابقة من الاطلاع على مختلف المهارات والتكتيكات وأنظمة العمل والمعدات الخاصة التي تستخدمها الفرق التكتيكية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية».