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«فيري كروس» تواجه «موج» في «جينيز جميرا»

«فيري كروس» تواجه «موج» في «جينيز جميرا»
24 فبراير 2023 02:02

عصام السيد (دبي)

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ينطلق اليوم على مضمار نادي دبي لسباق الخيل بـ«ميدان»، الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي تتنافس على الألقاب السبعة للأمسية، وجوائزها 815 ألف دولار.
وخصص الشوط السادس لمسافة 2000 متر «عشبي» على لقب ديربي جميرا «شروط» وجائزته 200 ألف دولار، والصراع ملتهب بين «وان نيشن»، و«هاي بنك»، و«شرار». وتتجه الأنظار نحو مهرة جودلفين «ويذ ذا مون لايت» صاحبة التصنيف الأعلى البالغ 112 رطلاً، وتبحث عن جائزة الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «عشبي»، على لقب بطولة بلانشين للفئة الثانية وجائزتها 180 ألف دولار. وفاز فريق جودلفين بالسباق في آخر 5 جولات، ويبدو أنه الأقرب للفوز عبر «ويذ ذا مون لايت»، ولكنها تواجه منافسات أقوياء أبرزهن رفيقة إسطبلها «ترانحولي ليدي»، وهناك «أسكوت براس».
وتواجه «فيري كروس» الفائزة بسباق الفئة الثالثة، رفيقة إسطبلها «موج» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب جميرا جينيز للمهرات «شروط»، البالغة جائزته 150 ألف دولار، وهناك «سيتي داور» العائد للمضمار العشبي.
ويتصدر «أي اتش جيز»، و«فاست أونو»، و«شارب آرمي» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر «رملي - شروط»، البالغة جائزته 60 ألف دولار.
وسيكون الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «رملي- تكافؤ»، البالغة جائزته 75 ألف دولار، مسرحاً للقاء متكافئ لنخبة خيول السرعة، يتقدمها «رويال كوماند»، و«كلر آب»، و«كنج جولد».
ويعد الجواد «سايلنت فيلم» أقوى المرشحين لنيل جائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «عشبي - تكافؤ»، البالغة جائزته 75 ألف دولار، وينافسه بقوة «سبانجليد ماك»، و«اوزو». ويشهد الشوط السابع لمسافة 1600 متر «رملي - تكافؤ»، البالغة جائزته 75 ألف دولار، صراعاً قوياً بين الثلاثي «يونايتد فرونت»، و«ستورمي أوشن»، و«كنج جولد».

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